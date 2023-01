Ceará estuda trazer tecnologia para revitalização de rios no semiárido

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Ceará visitou a Biofábrica de Maricá e pensa em trazer proposta sustentável para o Estado

Após visitar a Biofábrica de Maricá, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Salmito Filho, mostrou interesse em adotar a tecnologia da unidade para o Ceará para revitalização de rios e da faixa marítima cearense que tem 98,7% do território no Semiárido.

A Biofábrica de Maricá integra o Complexo de Laboratórios de Pesquisa e Inteligência Ambiental de Maricá, sendo parte do consórcio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) com a Universidade Federal Fluminense (UFF). Desde 2021, a fábrica produz bioinsumos utilizados na revitalização das águas na cidade.

“Estamos visitando Maricá, conhecendo algumas experiências de soluções importantes no que diz respeito à boa conexão do conhecimento científico e da solução tecnológica. Ao conhecer essa experiência, (buscamos entender) como podemos estabelecer parcerias para levar essas soluções para o nosso estado", comentou Salmito Filho.

