Voz do leitor: jornalista Joelma Leal assume como nova Ombudsman do O POVO

O tradicional cargo de Ombudsman do jornal O POVO agora será assumido pela jornalista Joelma Leal. A transição da função, anteriormente ocupada pela jornalista Juliana Matos Brito, entre os anos de 2021 e 2022, será oficializada neste sábado, 7.

Até o próximo ano, Joelma assume o desafio de ser a "voz dos leitores" do O POVO, ouvindo suas críticas, sugestões e comentários, além de avaliar internamente os conteúdos produzido pelo próprio veículo de comunicação.

Um dos mais relevantes nomes do jornalismo, marketing, propaganda e negócios do Ceará, Joelma Leal já atua há mais de 15 anos no Grupo de Comunicação O POVO. Nos últimos 12 anos, esteve à frente da coluna Layout, além de passar 11 anos na assessoria de comunicação do jornal. A jornalista ainda foi editora de sete edições do Anuário do Ceará.

Para a Joelma, cada experiência que adquiriu ao longo dos anos vai colaborar para que haja uma visão holística na nova função.

“Certamente, será uma experiência rica, com muito aprendizado e troca. Além de ser um ano simbólico pelos 95 anos do O POVO, também estamos iniciando novos governos. Fatos esses que vão exigir análises ainda mais cuidadosas e precisas, procurando o diálogo permanente com os leitores e as redações do Grupo”, pontua a jornalista.

Segundo Juliana Matos Brito, última a ocupar a função de Ombudsman no O POVO, o cargo entrega ao profissional de comunicação muitos aprendizados.

"Entender as demandas da nossa audiência e travar diálogos com ela me fez entender mais ainda a importância do jornalismo para a sociedade. Ouvir as pessoas faz a gente entender o que elas pensam e corrigir erros mais rapidamente. Saio da função entendendo que sou uma jornalista mais preparada para as demandas do dia a dia", declara.

Juliana Brito possui 21 anos no grupo de comunicação, passando por editorias do impresso e digital. A comunicadora se despede do cargo para assumir um novo horizonte: Agora, ela passa a ser editora adjunta da rádio O POVO CBN. "Estou estreando no rádio. Com frio na barriga por estar indo trabalhar em algo que não tenho experiência. Espero aprender muito e realizar um trabalho importante para a sociedade", declarou.

Os Ombudsman

O termo "Ombudsman'' tem origem sueca, com tradução aproximada de "aquele que tem uma delegação" ou "aquele que representa". Também recebeu versões como "ouvidor" ou ainda de "advogado do leitor". No Jornal, a função reforça a política de ter uma relação transparente com o leitor.

Além de ouvir o leitor, o ombudsman é responsável por realizar uma avaliação interna diária, além de escrever semanalmente uma coluna pública. Esse material é veiculado no jornal impresso, em sua versão online e, ainda, nas mídias eletrônicas, analisando os fatos que considerar mais relevantes no período. No Brasil, além do O POVO, apenas a Folha de S.Paulo mantém esse profissional.

A função de ombudsman do O POVO teve início em 1994, com a jornalista Adísia Sá que exerceu a função por dois anos seguidos (1994/1995, 1995/1996 ). Considerada um dos maiores destaques da comunicação cearense, a comunicadora foi a primeira mulher a assumir a função de ombudsman na imprensa nordestina. Adísia foi nomeada ombudsman emérita do Jornal, além de ter exercido a função por mais duas vezes ( 1997/1998 e 2000/2001).

Também já exerceram a função:

Márcia Gurgel (1996/1997)

Lira Neto (1998/1999)

Gibson Antunes (1999/2000)

Débora Cronenberg (2001/2002)

Regina Ribeiro (2002/2003)

Roberto Maciel (2003/2004)

Gualter George (2004/2005)

Plínio Bortolotti (2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008)

Paulo Verlaine (2008/2009)

Rita Célia Faheina (2009/2010)

Paulo Rogério (2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013)

Erivaldo Carvalho (2013/2014)

Daniela Nogueira (2014/2015)

Tânia Alves (2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018)

Daniela Nogueira (2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021)

Juliana Matos Brito (2021/2022 e 2022/2023)

Joelma Leal (2023/2024)





