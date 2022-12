IFCE concede título de honra a personalidades cearenses no próximo dia 20

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) concederá esse títulos a três personalidades: o ex-deputado federal, professor e ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Ceará, Ariosto Holanda; a ativista dos direitos das mulheres, Maria da Penha e a governadora do Estado do Ceará, Izolda Cela.



O Doutor Honoris Causa é um dos mais importantes títulos dados por uma Universidade, atribuído a pessoas que tenham se destacado singularmente por sua contribuição à cultura, educação ou à humanidade. Esta é a primeira vez que o IFCE concede o título.

O Conselho Superior do Instituto (Consup) aprovou o feito na resolução 64 de 19 de outubro de 2022. O evento de entrega dos títulos está marcado para a próxima quarta-feira, 20 de dezembro, às 18 horas, na Reitoria da Instituição, localizada no bairro Jardim América, em Fortaleza.

Também serão entregues as medalhas de Mérito Educacional Dr. Raimundo César Gadelha de Alencar Araripe. O objetivo é homenagear pessoas que, de alguma forma, auxiliaram no desenvolvimento e projeção positiva do trabalho da instituição como discentes, docentes, técnico administrativo e sociedade civil.

