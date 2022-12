Projeto de criação de Geoparque no Sertão Central é institucionalizado

A institucionalização do projeto será realizada por meio da Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema)

O Grupo de Trabalho Geoparque Sertão Monumental está em fase de institucionalização e a previsão é que seja lançado no dia 17 de dezembro, realizado por meio da Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema).

Fazem parte do grupo: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Quixadá, a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Estadual do Ceará (Uece), o Serviço Geológico do Brasil e as prefeituras de Quixadá e de Quixeramobim, além da secretaria estadual e do Ministério Público Estadual.

A área do proposto Geoparque Sertão Monumental localiza-se no Sertão Central do estado do Ceará, compreendendo os municípios de Quixadá e Quixeramobim.

A institucionalização do grupo é fundamental para que seja definida a personalidade jurídica que o Geoparque terá. Esse é um dos requisitos para que o projeto possa candidatar-se a geoparque com a chancela da Unesco.

De acordo com o professor Felipe Monteiro, do IFCE de Quixadá, em 2019 foi feito o relatório pelo Serviço Geológico do Brasil, para a criação do projeto.

“Desse relatório foi constatado que a gente tem um grande potencial de importância, de geodiversidade, ao ponto da gente poder se candidatar à geoparque. De lá para cá, a gente tem apresentado essa proposta para vários parceiros e tentado fazer esse movimento crescer. Porque para a Unesco, para ser geoparque, a gente precisa trabalhar com a questão da geoconservação dos geossítios, geoeducação e geoturismo”, comenta.

Vinte geossítios e sítios de geodiversidade foram selecionados na proposta e quantificados segundo a metodologia do Geossit do Serviço Geológico do Brasil. O resultado é: dois geossítios de relevância internacional, onze sítios de relevância nacional e sete sítios de relevância local/regional.



Principais eixos de um Geoparque



Geoconservação

O objetivo deste componente é proteger o patrimônio geológico para as futuras gerações. A geoconservação é um dos mais essenciais para a criação de um geoparque, destacando a conservação do geopatrimônio.

Geoeducação

A Geoeducação promove o estudo das geociências junto às escolas, universidades e centro de visitação, contemplando o público em geral

Geoturismo

Busca estimular a criação de atividades econômicas tendo como base a geodiversidade e o patrimônio geológico do território, em cooperação com a comunidade local.

O Brasil possui dois geoparques que são o Araripe, localizado no estado do Ceará e o Seridó, que fica no Rio Grande do Norte.