Sobral e Maranguape são selecionadas para programa de aceleração de projetos baseados na natureza

As cidades cearenses Sobral e Maranguape foram selecionadas para programa de aceleração de projetos com práticas sustentáveis nas áreas urbanas, florestais e climáticas, o Acelerador de Soluções Baseadas na Natureza. Ao todo, dez projetos de cidades brasileiras foram selecionados no dia 9 de novembro e passarão pelo programa de capacitação e mentoria do Acelerador de Soluções Baseadas na Natureza em Cidades em 2023.

Localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Maranguape foi selecionada para o Projeto Parque Pirapora, em que propôs, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), a criação de jardins de chuva arborizados em 18 vias e seis jardins biofiltrantes ao longo do curso do Rio Pirapora.

De acordo com a pasta ambiental, atualmente, a água da barragem encontra-se inadequada para consumo e, por meio da utilização do programa, o “manejo sustentável das águas pluviais elevaria a qualidade da água da barragem em que o rio deságua, melhoraria a drenagem urbana e qualificaria os espaços urbanos adjacentes”.

Na região Norte do Estado, Sobral irá acelerar o projeto Sistema de Infraestrutura Verde e Azul, que prevê a criação de um sistema interconectado e multifuncional de áreas verdes, como praças, parques, jardins e corredores de arborização pública. Além disso, o projeto destinará iniciativas às águas urbanas, como cursos d’água, lagos e lagoas, reconectando a Serra da Meruoca ao Rio Acaraú.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente de Sobral e prevê a restauração de matas ciliares, recuperação de nascentes e jardins de chuva, entre outras Soluções Baseadas em Natureza (SBN).

De acordo com a instituto WRI Brasil, responsável pelo programa, este será a primeira edição do programa brasileiro de aceleração de projetos urbanos de SBN. “O Acelerador de Soluções Baseadas na Natureza em Cidades busca impulsionar essas soluções, consideradas entre as mais promissoras formas de mitigar os efeitos das mudanças climáticas e adaptar os centros urbanos aos eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes”, disse.

Os selecionados contarão com nove meses de apoio na estruturação dos projetos, incluindo mentorias individuais e atividades de capacitação online e presenciais.

A perspectiva é que as atividades desenvolvidas no acelerador permitam aos projetos aumentar suas possibilidades de financiamento e implementação. Os dois projetos que conseguirem avançar mais em sua estruturação ainda contarão com apoio adicional até 2024.

Confira as cidades e os projetos selecionados

Camaçari (BA): Programa Águas de Camaçari - Etapa Piloto Bairro Parque Verde III

Proponente: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente/Prefeitura de Camaçari (BA)

Resumo: Conservação dos corpos hídricos no bairro Parque Verde III, historicamente rural, onde a urbanização tem avançado sobre mananciais. Prevê preservação e plantio de mudas nativas em áreas que abrigam rios e nascentes e sensibilização da população sobre a importância dessas ações.



Campo Grande (MS) - Projeto Parque das Acácias

Proponente: Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) da Prefeitura Municipal de Campo Grande

Resumo: Implementação de um parque urbano multifuncional (com pavimentos permeáveis, área vegetada e lagoa pluvial) no bairro Santo Antônio para minimizar os efeitos de alagamentos e inundações decorrentes de fortes chuvas, e proporcionar valorização paisagística e espaço de lazer.



Estrela (RS) - Verde Urbano

Proponente: Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade de Estrela/Prefeitura Municipal de Estrela

Resumo: Implementação de jardins de chuva no bairro Centro, que fica em partes altas da cidade, e biovaletas no Parque Princesa do Vale e na Rua dos Marinheiros, que é uma rota para pedestres em área mais baixa. Visa reduzir alagamentos e inundações e promover mais conforto térmico e qualidade de vida, incluindo populações vulneráveis.



Maringá (PR) - Parque Natural Multifuncional em Fundo de Vale

Proponente: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (Ipplam)

Resumo: Parque linear multifuncional ao longo de córregos em fundo de vale na cidade de Maringá, visando a gestão sustentável das águas urbanas. Inclui SBN como revitalização de córregos, jardins de chuva e rotas verdes para pedestres e ciclistas.



Maranguape (CE) - Parque Pirapora

Proponente: Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb)/Prefeitura Municipal de Maranguape

Resumo: Implementação de jardins de chuva arborizados em 18 vias e seis jardins biofiltrantes ao longo do curso do Rio Pirapora. O manejo sustentável das águas pluviais elevaria a qualidade da água da barragem em que o rio deságua, melhoraria a drenagem urbana e qualificaria os espaços urbanos adjacentes.



Raposos (MG) - Parque Linear Rio das Velhas e Ribeirão do Prata

Proponente: Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social de Minas Gerais

Resumo: Parque Linear Rio das Velhas e Ribeirão do Prata, com bacias de retenção de água, com o objetivo de reduzir o fluxo de água no sistema de drenagem. O projeto busca mitigar o alto risco para a população das fortes chuvas que atingem a cidade anualmente, gerando deslizamentos e alagamentos pelo aumento do nível das águas do Rio das Velhas.



Santos (SP) - Recuperação Socioambiental em Área de Risco no Morro Monte Serrat

Proponente: Secretaria de Meio Ambiente (Semam)/Prefeitura Municipal de Santos

Resumo: Restauração do ecossistema natural da região do Morro Monte Serrat para reduzir os riscos de deslizamentos. Além de apoiar o enfrentamento à mudança climática, SBN como manejo sustentável e hortas comunitárias beneficiariam a população local ao favorecer o ecoturismo e a resiliência alimentar.



São Carlos (SP) - Descomissionamento da Barragem da Represa da Universidade Federal de São Carlos e Renaturalização do Córrego do Monjolinho

Proponente: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos (SP)

Resumo: O aumento de eventos extremos coloca em risco a barragem localizada na Universidade Federal de São Carlos e as pessoas que circulam na área. O projeto prevê a remoção da barragem, a renaturalização do canal do Córrego Monjolinho e a restauração ambiental do entorno usando SBN.



São José dos Campos (SP) - Parque Fluvial Senhorinha

Proponente: Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

Resumo: Parque linear estruturado ao longo da recomposição do Córrego do Senhorinha, conectado por corredores verdes a equipamentos públicos. Além de ampliar o acesso de populações vulneráveis a serviços e lazer, ações de recuperação do curso d’água e drenagem sustentável melhoram a resiliência a ondas de calor e de inundações.



Sobral (CE) - Sistema de Infraestrutura Verde e Azul

Proponente: Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente de Sobral

Resumo: Sistema multifuncional de áreas verdes (praças, parques, jardins e corredores de arborização) e de águas urbanas, abrangendo bairros vulneráveis, reconectando a Serra da Meruoca ao Rio Acaraú. Prevê restauração de matas ciliares, recuperação de nascentes e jardins de chuva, entre outras SBN.

