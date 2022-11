Descontinuidade do tratamento da tuberculose pode levar a óbito

Em 2020 o indicador de abandono do tratamento ficou acima do estabelecido pelo Ministério da Saúde.

A tuberculose tem cura. Muitos pacientes, no entanto, abandonam a medicação com o desaparecimento dos sintomas, o que não deve ser feito. A descontinuidade do tratamento é um dos principais fatores que agravam a doença, podendo levar a óbito.

O indicador de abandono de tratamento em 2020 foi de 13,4%, acima do parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde, de até 5%.

“Quando o primeiro esquema de tratamento falha, ou é descontinuado antes dos seis meses, o paciente pode desenvolver resistência às medicações. As possibilidades terapêuticas estreitam, o caso fica mais complexo, aumentando as internações e diminuindo as chances de cura. Por isso, sempre reforçamos a importância de manter o rigor da terapia”, explica Tânia Brígido, coordenadora do Ambulatório de Tuberculose Multirresistente do Hospital de Messejana.

O tratamento é gratuito e deve ser iniciado imediatamente após os primeiros sintomas. O Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) é referência na assistência a pessoas com tuberculose de maior complexidade, aqueles que necessitam de terapia especial.

No hospital, as pessoas são atendidas por uma equipe multiprofissional formada por pneumologistas, enfermeiras, assistente social, farmacêutico e técnica de Enfermagem. Os pacientes recebem vale-transporte e cesta básica, considerando que as condições socioeconômicas da maioria deles são precárias e a doença os afasta do ambiente de trabalho.

Tuberculose no Ceará

Durante a pandemia, o Ceará registrou um aumento de 5,9% nos casos de tuberculose, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

O boletim da Sesa também indica que, entre os anos de 2017 e 2021, 1.021 pessoas morreram em decorrência da tuberculose, no Ceará. Em 2021, foram 191 óbitos registrados, o que mostra um aumento em relação a 2020, quando 174 pessoas morreram.

O crescimento dos diagnósticos seguem uma tendência global devido à prioridade ao tratamento da covid-19.

Serviço

O Ambulatório de Tuberculose Multirresistente do Hospital de Messejana funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para a primeira consulta, o paciente deve ser encaminhado por um posto de saúde.

Contato: (85) 3101-4068