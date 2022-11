Chove em mais de 50 municípios do Ceará nesta segunda-feira

Pelo menos 94 cidades do Ceará apresentaram chuvas entre as 7 horas do domingo, 6, e as 7 horas desta segunda-feira, 7. As informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), apontam que os maiores acumulados foram registrados na região Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns.

Dos 60 municípios que repassaram dados à Fundação, 54 apresentaram algum nível de chuva. Os principais registros são das cidades de Morada Nova, que acumulou 147.4 milímetros cúbicos de água; Alto Santo, com 117mm; e Acopiara, com 113mm.

Entre as 7h de domingo e as 7h desta segunda-feira, Fortaleza registrou cerca de 0.2mm. A Capital, no entanto, registrou maiores acumulado após o período monitorado pela Funceme.

Para esta segunda-feira, 7, e terça-feira, 8, é esperado que o céu varie de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e na Jaguaribana. Para o litoral de Fortaleza, há alta possibilidade de chuva isolada. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

Já para a quarta, 9, a expectativa é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva na Ibiapaba, Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, no entanto, há baixa possibilidade de chuva.



Na última semana, entre quarta-feira, 3, e quinta-feira, 4, o Ceará registrou chuvas em, pelo menos, 65 municípios. De acordo com a Funceme, essas precipitações estão associadas à atuação de um sistema frontal que se encontra no oceano Atlântico, próximo ao litoral da Bahia. Ele é responsável por provocar áreas de instabilidade e, assim, maior nebulosidade.



