Expoece volta a ser realizada em Fortaleza após dois anos

A Exposição Agropecuária e Industrial do Ceará (Expoece) ocorrerá em Fortaleza a partir da próxima segunda-feira, 31. O evento, que segue até 6 de novembro, acontece após dois anos de suspensão, devido à pandemia de Covid-19. A programação será todos os dias, das 8h às 22h. O evento terá um ingresso de R$ 7,00, mas o acesso é livre para crianças de até 12 anos e pessoas acima de 60 anos.

Esta é a 66ª edição da Expoece, quando são celebrados os 80 anos de fundação da feira. De acordo com a Associação dos Criadores do Ceará (ACC), que organiza a exposição, o evento contará com mais de 4 mil animais, 100 expositores, além de uma programação que envolve compradores e o público visitante. Este ano, a Expoece espera receber mais de 200 mil pessoas.

Artesanato e comidas típicas das cidades do Ceará também serão parte da Exposição (Foto: ACC/Reprodução)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da mostra e julgamento de animais, a Exposição ainda conta com artesanato e comidas típicas das cidades do Ceará. Os visitantes também podem visitar atrações como o engenho, a tapiocaria, passeios de pôneis, parque de diversões, entre outras atrações, como o Complexo da Agricultura Familiar.

Além da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Governo do Ceará (SDA) o evento conta com apoio do Sebrae, Banco do Nordeste, Faec/Senar e Enel.

Serviço:

Exposição Agropecuária e Industrial do Ceará (Expoece)

Data: de 30 de outubro a 06 de novembro

Horário:das 8h às 22h

Local: Parque de Exposições Gov. César Cals, Rua Cel Raimundo Guanabara, 610 - São Gerardo.

Para mais informações: @expoeceacc e (85) 99405.8582