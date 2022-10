Gato preso em tubulação de casa no Montese é adotado por família residente do local

Um filhote de gato, que estava preso na tubulação de uma calha, foi resgatado por equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) na última sexta-feira, 14. O caso foi registrado em uma residência no bairro Montese, em Fortaleza.

Os bombeiros foram acionados por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Após o acionamento, os bombeiros militares da 1ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento (1ªCia/BBS) se deslocaram ao local da ocorrência, onde realizaram os procedimentos de resgate.

Auceny Marinho, segundo-tenente do CBMCE, relatou, em nota, que após reconhecimento do local, foi constatado que o felino caiu na tubulação da calha e ficou preso em uma curva de 90 graus. O filhote de gato foi resgatado com os bombeiros quebrando o piso e a tubulação.

“Em síntese, abrimos um acesso com a quebra do piso da cozinha da residência e o resgatamos ileso”, destacou Auceny.



Final feliz: gato preso em tubulação é adotado

O filhote de gato, antes sem lar, acabou sendo acolhido pela família que habita a casa a qual ele estava preso.

O CBMCE pontua que, de janeiro a setembro de 2022, já efetuou 8.783 resgates de animais. O número é superior aos anos de 2021 e 2020, quando foram registrados 6.252 e 5.217 ocorrências, respectivamente. No ranking dos animais mais resgatados, estão os felinos em primeiro lugar.



