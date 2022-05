Tempestade Yakecan não deve chegar ao Ceará, analisa Funceme

Fenômeno raro no Brasil, a tempestade vem causando problemas no sul do País. Entenda a diferença entre tempestade e ciclone

O fenômeno que está causando ventos de até 110km/h na região Sul do Brasil não deve afetar o Ceará, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão examina que devido à distância, bem como a diferença climática das regiões, o Estado não deve enfrentar complicações. Nome do fenômeno tem origem tupi-guarani e significa “som do céu”.

Informações iniciais classificavam o fenômeno como ciclone, mas a Marinha do Brasil alertou para a mudança de categoria, por meio de uma nota no último dia 16 de maio.

O meteorologista da Funceme, Agustinho Brito explica que essa modificação é ocasionada, principalmente, pelo aumento na velocidade dos ventos. “C O Povo iclones são classificados em depressão subtropical e tempestade subtropical. A depressão subtropical acarreta ventos de até 63 km/h, já a tempestade subtropical possibilita ventos com maiores velocidades, que podem chegar a 118km/h.”

Agustinho informa que o Estado não deve lida com nenhuma alteração ocasionada pela tempestade, porém alerta para o aumento no número de precipitações a partir deste sábado, 21.

O meteorologista destaca que essa mudança acontece devido à uma frente fria, que não está relacionada ao fenômeno Yakecan. Brito sinaliza que a tempestade está se distanciando da região Nordeste.

Entenda o que é tempestade e ciclone

O meteorologista Agustinho Brito explica que a tempestade caracteriza-se pelo encontro de massas de ar que estão com temperaturas diferentes, sendo uma com temperatura alta e a outra baixa.

A tempestade acontece em uma zona de baixa pressão quando próxima a uma zona de alta pressão que está em temperatura mais elevada. Esse encontro provoca a instabilidade climática do fenômeno. Essa junção ocasiona ventos fortes, trovões, raios, chuvas e relâmpagos.

“Os ciclones geram instabilidades, que proporcionam a formação de nuvens de tempestades, tais como Cumulonimbus, que são nuvens com grande desenvolvimento vertical (da superfície, até aproximadamente 12 km de altitude)”, diz ele.

Essas nuvens Cumulonimbus estão associadas a rajadas de vento, raio, granizo e chuva forte. “Então, a definição da Tempestade Subtropical é uma região de baixa pressão que possui uma rotação horária, que não está relacionada ao sistema frontal”, comenta Agustinho.

Tempestade Yakecan na região Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul publicou orientações para os moradores da região. Em publicação nas redes sociais, órgão orientar a população a evitar a rua durante a ventania e não ficar próxima de árvores e postes, devido ao risco de queda de material.

Portas e janelas devem ficar fechadas, e os veículos não devem atrapalhar as linhas de transmissão e as placas de segurança. O informe ainda alerta sobre o cuidado com o manuseio de equipamentos eletrônicos.

