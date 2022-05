Ceará ultrapassa 37ºC enquanto frente fria derruba temperatura em outros estados

A proximidade do Ceará à linha do Equador justifica a pouca variação da temperatura durante todo o ano. Outros fatores, como a chuva e os ventos, caracterizam as diferenças meteorológicas no Estado

A temperatura máxima chegou a 37,4º C no Ceará nesta quinta-feira, 19, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O índice foi registrado no município de Redenção, localizado a 62,7 quilômetros de Fortaleza. Na sequência, as temperaturas mais altas registradas ficaram por volta de 32 °C. São elas: Jaguaribe (32,8 °C), Viçosa (32,3 °C), Morada Nova (32,3 °C) e Fortaleza (32 °C).

Os números marcam o contraste em relação a cidades mais ao Sul do Brasil, onde as temperaturas chegaram a registrar índices negativos nesta quinta-feira, 19. Historicamente, o Ceará não apresenta variações significativas de temperatura, caracterizando-se pelo clima quente durante todo o ano. Em entrevista ao O POVO em 2021, a meteorologista da Funceme Meiry Sakamoto explicou que isso acontece devido à proximidade do Ceará à linha do Equador.

"Nossas noites e dias têm praticamente as mesmas horas de duração. Com isso, as diferenças que vemos em outras regiões não são tão notáveis assim", explica a especialista. As diferenças meteorológicas no Ceará são definidas, na verdade, por outros elementos. No decorrer dos 12 meses, há eventos conhecidos como marcos temporais. "Seja de chuva ou não chuva, mais sol, menos vento — isso marca variações ao longo do ano no Estado", conta.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atuação da tempestade subtropical Yakecan, que ocasionou ventos de quase 100 km/h no Rio Grande do Sul, favoreceu também a intensificação de uma forte massa de ar frio no continente. Houve registro de neve a partir da madrugada dessa terça-feira, 17, em áreas da Serras Gaúcha e Catarinense e também no Sul do Paraná.

Já a partir da quarta-feira, 18, as temperaturas começaram a cair com maior intensidade. Houve registro de geada em áreas da Serra Mantiqueira, com temperatura mínima de - 0,1°C em Campos do Jordão (SP). Também na quarta-feira, a capital paulista registrou a terceira menor temperatura do mês de maio em 32 anos.

Nesta quinta-feira, 19, a massa de ar frio continuou derrubando as temperaturas em grande parte do Brasil, atuando inclusive em áreas das Regiões Norte e Nordeste. Os municípios de Correntina (BA) e Vilhena (RO) atingiram 10,9 °C e 11,2 °C, respectivamente. A partir do próximo sábado, a previsão é de início de elevação das temperaturas na parte central do Brasil.

Previsão no Ceará

O Centro-Sul do Ceará deve registrar os maiores acumulados de chuva até o próximo sábado, 21, segundo a Funceme. Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico, assim como aproximação de sistema frontal (frente fria) que deve instabilizar o Centro-Sul do Estado nos próximos dias, além de efeitos locais (temperatura, relevo e umidade) e sistema de brisa.

Em análise de imagem de satélite realizada na tarde desta sexta-feira, a Funceme constatou nuvens associadas à chuva no Norte da macrorregião do Sertão Central e Inhamuns, na Ibiapaba e na Jaguaribana do estado do Ceará.

Em Fortaleza, haverá alta possibilidade de chuva isolada entre a madrugada e a manhã nos dois dias. A temperatura deve variar entre 24 °C e 32 °C.



