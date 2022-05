Semana do Bebê: Prefeitura de Eusébio premia 'Bebê Majestade 2022'

A Semana do Bebê alerta para a atenção que as famílias precisam ter para com o pré-natal

Ação anual da Prefeitura de Eusébio em alusão a cuidados com gestação e nascimento de bebês na cidade premia o “Bebê Majestade 2022”. A Semana do Bebê alerta para a atenção que as famílias precisam ter para com o pré-natal. Entre os critérios de escolha da criança é considerado o fato de ter nascido entre 9 e 14 de maio, período que ocorre a campanha de conscientização.

“Nossa Bebê Majestade 2022 nasceu! É a pequena Maria Jade, filha do casal Fabrícia e Clemilton, agora sim, oficialmente, nossa Semana do Bebê está completa. Em breve, divulgaremos a nossa solenidade de encerramento, com a tão esperada coroação do Bebê Majestade”, dizia o post da conta oficial da Prefeitura de Sobral.

Sobre o assunto Com alta de preços e crédito escasso, vendas ficam estagnadas

Produtores citam falta de informações e medo de burocracia

Associação vê falta de transparência na relação entre agências e marcas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os quesitos para ser um Bebê Majestade, estão os seguintes critérios:

- nascer durante a Semana do Bebê, neste ano é entre 9 e 14 de maio;

- ter sido parto normal;

- os pais devem ter comparecido a, pelo menos, sete pré-natais;

- a família deve ser residir em Eusébio;

- além de registro de nascimento do bebê em Eusébio.



Tags