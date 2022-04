Veja o que funciona no feriado do Dia do Trabalho em Fortaleza

O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é comemorado anualmente em 1º de maio, próximo domingo, em diversos países do mundo. No Brasil, o dia é feriado nacional e, por isso, alguns serviços sofrem alterações em seus horários de funcionamento.

Esta data representa o momento que os empregados e os empregadores têm para refletir sobre as legislações trabalhistas, normas e demais regras de trabalho, bem como homenageia a luta dos trabalhadores que reivindicaram por melhores condições trabalhistas

Agências Bancárias

No feriado deste domingo, 1º de maio, Dia do Trabalho, as agências bancárias não funcionarão. Apenas serviços como postos de atendimento 24 horas estarão funcionando.

Lotéricas

Conforme informações do presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Ceará (Sindiloce), Custódio Albano, as lotéricas de todo o Estado estarão fechadas durante o feriado do Dia do Trabalho, 1° de maio.

Metrofor

As linhas operadas pelo Metrofor em Fortaleza e Região Metropolitana não estarão em circulação no feriado deste domingo, 1º, em que é celebrado o Dia do Trabalho. A retomada das atividades será feita normalmente na segunda-feira, 2.

Centro Fashion Fortaleza

O Centro Fashion Fortaleza não abrirá suas lojas para atendimento neste feriado do Dia do Trabalho. A retomada de suas atividades será na terça-feira, das 9 às 19 horas, seguindo dias e horários normais.

Lojas do Centro



As lojas de rua do Centro de Fortaleza não funcionarão no dia 1º de maio, neste domingo, segundo informações do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas).

Shoppings Centers

Shopping Benfica

Para o público que busca diversão e gastronomia fora de casa, as operações de alimentação e de entretenimento do Shopping Benfica estarão funcionando normalmente neste domingo, dia 1° de maio, feriado do Dia do Trabalho.

No entanto, na ocasião, as lojas e os quiosques não vão funcionar. As agências da Caixa Econômica e do Santander, a Lotérica, a Casa do Cidadão, o TJCE, a Prevtop e o laboratório também estarão fechados.

Shoppings da Rede Ancar Ivanhoe

Os shopping centers do Grupo Ancar no Ceará - North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping - estarão com as lojas e os quiosques fechados neste Dia do Trabalhador (1º de maio). Nos quatro shoppings, estão abertas apenas as respectivas praças de alimentação, das 11 às 22 horas. O horário das salas de cinema é de acordo com a programação.

No Via Sul Shopping vai funcionar o Theatro Via Sul, com o espetáculo "Isso não é um culto", com Whindersson Nunes, às 19 horas, cujos ingressos estão esgotados.

Shopping Parangaba

O Shopping Parangaba terá funcionamento alterado durante o feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio. Lojas e quiosques estarão fechados. Operam normalmente a Praça de Alimentação e as áreas de lazer, das 11 às 22 horas. Já o cinema (UCI) estará aberto de acordo com os horários das sessões. A Academia Selfit, por sua vez, abre às 8 horas e permanece até às 14 horas.

O Iguatemi Bosque anuncia que as lojas e quiosques terão funcionamento alterado no dia 1º de maio, feriado em que se comemora o Dia do Trabalhador. Nesta data, apenas as operações de alimentação e lazer, além de supermercados (mais detalhes abaixo) funcionarão, com alguns restaurantes estendendo o atendimento até às 23 horas. O cinema segue o fluxo de atendimento, com sessões a partir das 13 horas.

Além das lojas, outros serviços que também permanecerão fechados no domingo são a Lotérica, Detran, Polícia Federal, Correios, Casa do Cidadão, Immune, Cobasi e CLDO. Na segunda-feira, 2, o shopping Iguatemi Bosque retoma o funcionamento normal.

Shopping Iguatemi Bosque

No Shopping Iguatemi Bosque, as lojas e quiosques estarão fechadas no feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Já as praças, quiosques de alimentação e lazer funcionarão das 10h30min às 22 horas e os restaurantes das 11 às 23 horas. Serviços como a lotérica, Cobasi, Immune, CLDO, Correios, Detran, Polícia Federal e Casa do Cidadão também seguirão fechadas na data.

Outros horários de funcionamento do Iguatemi Bosque no feriado:

Hipermercado Extra - 7 às 22 horas

Supermercado Guará - 7 às 22 horas

Lojas Americanas - 10 às 22 horas

Cinema - das 13 às 22 horas

Shoppings Riomar



Neste domingo, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, as lojas e os quiosques do RioMar Fortaleza e do RioMar Kennedy estarão fechados, mas as operações de alimentação, supermercados, farmácias, e cinemas terão funcionamento com horário diferenciado. As plataformas de vendas digitais, RioMar Online, também funcionarão, das 10h às 21h.

Confira os horários diferenciados do feriado do dia 1º:



RioMar Fortaleza



Lojas, quiosques e órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Supermercado G. Barbosa: 13h às 21h

Mercadinhos São Luiz: 12h às 22h

R2 Academia: 9h às 14h

Farmácias Pague Menos: 12h às 20h

Extrafarma: 12:40 às 21h

Drogasil: 10h às 20h

Cinepolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

RioMar Kennedy



Lojas, quiosques e órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 10h30 às 22h

Planet Park: 10h30 às 22h

Cinepolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Mercadão São Luiz: 07h às 22h

Farmácias Pague Menos: 12h às 21h

Extrafarma: 13h às 21h



