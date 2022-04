Meningite: veja principais sintomas e saiba a importância da vacinação

No próximo domingo, 24, é celebrado o Dia Mundial de Combate à Meningite. Febre, vômito em jato, cefaleia, convulsões, manchas vermelhas pelo corpo, dor e rigidez na nuca são sintomas específicos da meningite e demandam atendimento médico urgente. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) alerta para a importância da vacinação como forma de prevenir a doença e possíveis surtos.

“Manter o cartão de vacina atualizado é indispensável. De forma geral, a vacinação de rotina é muito importante para reduzir a incidência de doenças evitáveis. Os postos de saúde dos 184 municípios cearenses estão disponíveis para acolher essa demanda”, informa em nota Vilani Matos, coordenadora da Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde (Covep) da Sesa.

A meningite gera inflamação das camadas mais internas de tecido que cobrem o cérebro, a patologia pode ser desencadeada por vírus, bactérias, fungos e protozoários.

Situação dos municípios cearenses



Segundo dados do Boletim Epidemiológico sobre Meningite, divulgado pelo Governo do Estado, no Ceará, dos anos de 2018 até o início de março de 2022, foram notificados 2.157 casos suspeitos de meningite. Destes, 1.458 (67,59%) casos foram confirmados. Observando esta série histórica, identificou-se que o ano de 2019 apresentou a maior taxa de incidência, sendo 5,8 casos por 100 mil habitantes. Houve uma diminuição de 84% dos casos notificados de meningite entre os anos de 2019 e 2021.

De acordo com o Boletim, com o advento da pandemia pela Covid-19, as medidas implementadas para conter a transmissão do coronavírus influenciaram na redução da incidência de várias doenças, dentre elas, as meningites.

Entre 2018 e 2022, dos 1.458 casos confirmados de meningite, 136 (9,33%) evoluíram para óbito. Apesar do número reduzido de casos no ano de 2021, os dados mostraram que a taxa de letalidade manteve-se dentro da média apresentada nos anos anteriores, com o percentual de 10,8%. Até o início de março de 2022, 13 municípios registraram casos confirmados de meningite, no geral, sendo o maior indicador detectado em São João do Jaguaribe, com 13,08 casos por 100.000 habitantes.

Contágio



A transmissibilidade da doença acontece, principalmente, por meio do contato com as secreções respiratórias de um paciente contaminado. Conforme Vilani Matos, a constante e adequada higienização corporal é fundamental aliada da prevenção, diante de quadros suspeitos, além de se entender a importância do distanciamento social: “É importante destacar que pessoas assintomáticas também são potenciais agentes disseminadores”, destacou.



Assistência



“Para evitar complicações, o cuidado precoce é um fator diferencial. Após a primeira avaliação, caso seja identificada a suspeita do diagnóstico, o paciente será encaminhado a um equipamento de referência. O tratamento é realizado com medicamentos específicos para cada tipo de agente causador”, alerta em nota a coordenadora da Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde (Covep) da Sesa.

Ao apresentar qualquer indício de sintomas, é preciso procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Em casos mais complexos, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam 24 horas por dia para acolher a demanda espontânea.



Notificação compulsória



A Portaria nº 1.061, de 18 de maio de 2020, estabelece que a doença meningocócica (DM) e outras meningites são de notificação compulsória imediata e devem ser direcionadas, em até 24 horas, às secretarias de saúde municipal e estadual.

Dessa forma, todo o processo de vigilância, incluindo a investigação e a análise do perfil epidemiológico, além das medidas de prevenção e controle, devem ser enfatizados e intensificados pelos profissionais de saúde e gestores de cada localidade.



