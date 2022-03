Concurso da Polícia Militar: secretário diz que resultado será divulgado nesta terça-feira, 22

De acordo com o secretário da Segurança do Ceará, Sandro Caron, o resultado do concurso para a Polícia Militar do Ceará deverá ser divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, será divulgado ainda nesta terça-feira, 22. Previsão é começar o curso de formação com 3 mil policiais ainda em abril. Informação foi dada durante live com o governador Camilo Santana (PT) nesta manhã.

Tags