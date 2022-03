326 novas escolas: Camilo anuncia educação integral universal no Ceará até 2026

De acordo com o governador Camilo Santana (PT), o Ceará deverá ter educação integral universalizada até 2026. O anúncio aconteceu durante evento nesta manhã. Governador afirmou que, ainda em 2022, 60% das escolas de ensino médio no Estado serão de tempo integral, a partir de reformas e construção de novas instituições. Em quatro anos, a previsão é de construção de 326 novas escolas. Os recursos para as ações, de R$ 1,2 bilhão, segundo Camilo, virá de ação de precatórios que o Ceará deverá receber nos próximos meses.

Imagem de apresentação do plano para universalização do ensino integral no Estado (Foto: Alexia Veira)



Com informações da repórter Alexia Vieira

