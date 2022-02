Família de criança com pancreatite grave faz campanha para arrecadar dinheiro para tratamento

Diagnosticada com pancreative, pedras na vesícula e problemas hormonais, a criança está internada e precisa realizar tratamento

Família de uma menina de 11 anos, que está há quase uma semana com quadro grave de pancreatite e várias pedras na vesícula, lançou campanha virtual para arrecadar dinheiro e custear os gastos clínicos e o tratamento dela. Internada em um hospital infantil de Fortaleza após o diagnóstico, a criança precisa realizar exames cotidianos e de atenção médica especializada.



Aline da Silva Inez já vinha sendo acompanhada por pediatras por conta de gordura no fígado, identificada quando ela tinha apenas 7 anos, o que mudou radicalmente sua alimentação, que é seguida à risca pela pequena para controlar e buscar reverter o seu quadro.



Na noite da última segunda-feira, 21, Aline começou a sentir fortes dores na região da vesícula. Então, a família realizou imediatamente os cuidados necessários para que a dor cessasse. Contudo, a medicação já prescrita anteriormente não foi eficaz e os sintomas se agravaram na manhã seguinte, fazendo com que a criança começasse a vomitar e produzir excessivamente saliva. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao ser atendida, a médica que consultou Aline informou à família que existiam três possibilidades para o caso da garota, elas seriam: pedras na vesícula, problemas no fígado e/ou no pâncreas. Foram recomendados exames para analisar o que de fato estava a acometendo.



Os exames, feitos com ajuda de doações de familiares e amigos, demonstraram que a criança está com pancreatite, uma inflamação no pâncreas decorrente das pedras na vesícula que também foram diagnosticadas. Outro fator que teria sido responsável pelo agravamento do quadro de pancreatite estaria relacionado a questões hormonais.



Segundo os médicos, não há remédio para a pancreatite, somente uma alimentação ainda mais restrita e balanceada poderá fazer com que o pâncreas desinflame naturalmente com o passar do tempo. Entretanto, será necessário realizar acompanhamento médico, operação cirúrgica para a retirada das pedras na vesícula e iniciar o tratamento para controle hormonal.



Em entrevista ao O POVO, o irmão da criança, Carlos Eduardo Menezes, 19, conta como Aline e a família têm passado os dias de internação. “A Aline lidou de uma maneira que me surpreendeu, ela não demonstrou nervosismo. Ficamos o tempo todo falando para ela que é algo que não a colocará em perigo, que iremos nos esforçar para poder ser realizado de uma maneira adequada, de forma segura e isso a tranquilizou. Apesar de estar assustada e triste, a situação não tomou conta dela”, disse.



Aline se encontra internada e acaba de ser transferida para o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) para que seja feita a endoscopia e os demais procedimentos clínicos especializados para o quadro dela. Com gastos altos, a família da criança não possui condições financeiras suficientes para custear os cuidados que ela precisa. Portanto, Carlos Eduardo divulgou em suas redes sociais uma campanha online para conseguir dinheiro.



“Todo o objetivo da campanha é conseguir recursos para que as necessidades em relação aos atendimentos médicos, às idas com transporte adequado aos hospitais, aos remédios, exames e tratamentos, sejam supridas e que não falte nada no que diz respeito à saúde dela”, explicou o irmão.



Para contribuir com a campanha em prol da saúde de Aline da Silva Inez, as doações podem ser feitas por meio da chave PIX: Eduardomenezes1902@gmail.com, no nome de Carlos Eduardo Menezes Moura.



Tags