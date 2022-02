Após vários atrasos, bondinho de Ubajara será inaugurado nesta terça-feira

Sem funcionar desde 2015, o bondinho de Ubajara será reinaugurado nesta terça-feira, 22. A cerimônia de inauguração acontece após adiamentos em decorrência de entraves na liberação da licença ambiental de funcionamento necessária. O governador Camilo Santana (APT) chegou a anunciar a inauguração do equipamento em janeiro, mas o evento foi mais uma vez adiado.

O equipamento a ser inaugurado fica localizado a 264 km da Capital Fortaleza, em uma Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral. O parque se estende para além de Ubajara, chegando também a Tianguá e a Frecheirinha. Além do bondinho, o parque reúne trilhas, mirantes, grutas e cachoeiras, entre outros atrativos dentro do ecoturismo.



A estrutura do bondinho em si é administrada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), mas o espaço do parque é de responsabilidade da administração do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A pasta atua para garantir a integridade e o processo de evolução especialmente do conjunto de formações geológicas existentes em Ubajara.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine







Tags