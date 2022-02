Anvisa autoriza três produtos derivados de cannabis

Nesta segunda-feira, 21, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou em sua plataforma a autorização sanitária de três produtos medicinais à base de cannabis. Os fitofármacos autorizados são, Canabidiol Belcher 150 mg/mL, Canabidiol Aura Pharma 50 mg/mL e Canabidiol Greencare 23,75 mg/mL.

Os produtos são das empresas Belcher e Aura Pharma que serão fabricados na Suíça, e o produto da empresa Greencare será fabricado na Colômbia. Todos serão comercializados no Brasil sob a forma de solução nas concentrações indicadas.

Com esta aprovação, os produtos poderão ser importados e comercializados em farmácias e drogarias no Brasil. A liberação do produto deverá ser feita pelo farmacêutico a partir da prescrição médica por meio de receita especial do tipo B (de cor azul).



