Com queda de casos de Covid, Ceará retoma cirurgias eletivas a partir desta segunda

Com a queda de casos de Covid-19, o Ceará retoma cirurgias eletivas a partir desta segunda-feira, 14. A informação é do titular da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), Marcos Gadelha, divulgada nesta manhã. As cirurgias haviam sido interrompidas na primeira semana de janeiro deste ano.

Desde outubro até o início de dezembro de 2021, pelo menos 6 mil cirurgias de média e alta complexidade foram realizadas no Ceará, quando o Governo do Estado anunciou plantão 24 horas na rede hospitalar estadual para acelerar a fila de espera por cirurgias eletivas, afetada pela pandemia.

A meta do programa era zerar a fila de mais de 30 mil pessoas que aguardavam por procedimentos cirúrgicos no Ceará. O Ministério da Saúde define as cirurgias eletivas como procedimentos que não precisam ser realizados em caráter de urgência, podendo assim ser agendados.

O secretário elencou os pontos que contribuíram para o retorno das cirurgias no Ceará: "Isso só é possível em virtude da melhora no cenário epidemiológico. Quando nós tivemos uma diminuição importante nos atendimentos nas UPAs e Unidades Básicas de Saúde, diminuição relativa da positividade nos exames de Covid-19, o que significa uma menor transmissibilidade do vírus, e uma demanda menor por leitos de enfermaria e UTI", argumenta.

"Hoje nós temos evoluído com o aumento da cobertura vacinal. Ressaltamos a importância do cidadão aderir a vacinação para que possamos avançar em programas como os da cirurgias eletivas", finaliza.

