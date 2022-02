Cantor de forró é morto a tiros em Tauá enquanto dirigia

O cantor de forró David Alexandrino (32), vocalista da banda Forró Thop, foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 13, em Tauá, interior do Ceará, a 347 km de Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança do Ceará (SSPDS), ea vítima trafegava em seu veículo, quando outro condutor, em outro carro, encostou e atirou em sua direção.

O caso aconteceu na avenida Chermont Alves de Oliveira, no bairro Sebastião César Rêgo. O suspeito, que já foi identificado pela Polícia, fugiu. De acordo com o relato de familiares nas redes sociais, David voltava de um show com a família no momento em que foi baleado.

Sobre o assunto Morre torcedor do Palmeiras baleado em São Paulo após derrota para o Chelsea

Policiais matam homem que ameaçava ataque com faca em estação de trem de Paris

Canadá libera ponte na fronteira com EUA após bloqueio contra medidas anticovid

Começa julgamento sobre assassinato de padre em ataque jihadista na França

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Tauá, que juntos com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), estão em diligências para localizar o suspeito.



David Alexandrino, aos 32 anos, tinha esposa e um filho.

Saiba como denunciar

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos dos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3437-1888, da Delegacia Regional de Tauá. O sigilo e o anonimato da fonte são garantidos.

Tags