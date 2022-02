Gestante é presa em flagrante portando dois quilos de cocaína no Crato

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante nesse sábado, 12, portando dois quilos de cocaína dentro de um ônibus, na rodoviária do Crato. A suspeita, que está grávida de seis meses, também foi flagrada com uma quantia em dinheiro, apreendida pelos agentes.

A ação foi promovida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, logo que o agentes tomaram conhecimento de que uma gestante estaria transportando drogas para uma localidade de Juazeiro do Norte.

Com as informações iniciais, os agentes iniciaram as diligências e interceptaram o ônibus. Com a ajuda de um cão farejador, a equipe encontrou a bolsa nos pés da mulher, que não reagiu ao trabalho policial. Foram apreendidos dois quilos de cocaína, divididos em dois tabletes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A gestante já possui antecedentes criminais por receptação e foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. As investigações continuam, a fim de identificar para quem ela levaria a encomenda.

A mulher vinha de Picos, no Piauí, mas é natural do Ceará. Ela foi conduzida à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.