Seis Upas de Fortaleza têm redução nos atendimentos por síndromes gripais

Seis Upas de Fortaleza tiveram redução de 39,69% nos atendimentos por síndromes gripais na segunda quinzena de janeiro, comparado aos primeiros 15 dias do mês. Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), as Upas Autran Nunes, Canindezinho, José Walter, Messejana, Praia do Futuro e Conjunto Ceará fizeram 14.059 atendimentos por síndromes gripais nos primeiros dias de 2022, número que caiu para 8.479 na quinzena seguinte.

