PF incinera 1,3 tonelada de drogas; maior parte é cocaína apreendida em jato executivo

Maior parte dos entorpecentes queimados foi retida em um avião particular, no Aeroporto de Fortaleza, em agosto de 2021

A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira, 26, na Grande Fortaleza, a incineração de mais de 1.359 kg de drogas. Segundo o órgão de segurança, os entorpecentes foram apreendidos em operações de 2021, dentro das fronteiras do Estado do Ceará.

Entre as drogas incineradas estavam os 1.303 kg de cocaína apreendidos em um jato executivo no Aeroporto de Fortaleza, no dia 4 de agosto de 2021. Naquela operação, um passageiro espanhol e quatro turcos membros da tripulação da aeronave foram detidos. A cocaína teria como destino final Bruxelas, na Bélgica.

Além da cocaína, foram queimados, também, mais de 31 kg de maconha, haxixe e skank, esta contém mais THC (tetrahidrocanabinol) do que outras variações da cannabis, principal ingrediente psicoativo da maconha, o que segundo estudo da universidade britânica King's College triplica o risco de psicose nos usuários. A incineração ocorreu numa empresa de cerâmica, depois que a Justiça Estadual e Federal autorizou o descarte.



Veja o vídeo do momento:

