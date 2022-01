Município de Campos Sales registra chuva de granizo no fim de semana

De acordo com a Funceme, foi registrada formação de um tipo de nuvem com formação de gelo

No sábado, 22, a cidade de Campos Sales registrou chuva de granizo. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para a macrorregião do Sertão Central/Inhamuns para aquele dia era de alta possibilidade de chuva isolada.

De acordo com o meteorologista da Funceme, Agustinho Brito, houve a formação de um tipo de nuvem que está associada a um grande movimento vertical e, no seu interior, há formação tanto de raio como de gelo.

"Esse gelo devido ao peso tende a cair, mas devido às altas temperaturas em superfície, esse gelo tende a derreter. Por isso não é tão comum esse gelo chegar no solo aqui no Nordeste, devido às altas temperaturas. Porém, em condições com bastante instabilidade, umidade e circulação do vento favorável, esse granizo pode chegar ao solo, com0o observou-se em Campos ales no último sábado", explicou.

