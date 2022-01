Propaganda de ventilador que simula mulher sendo levada pelo vento faz sucesso na web

Um vídeo nas redes sociais da rede Casa Freitas fez sucesso na web pela criatividade. No registro, o anunciante apresenta um ventilador e "demonstra" a potência da máquina: uma das vendedoras sendo levada pelo vento. "Senti o vento daqui", brincou um dos seguidores. "Marketing perfeito", escreveu outro.

O vídeo é estrelado por três funcionários da loja, entre eles uma mulher, que se prende a uma pilha de caixas, com o corpo "flutuando", simulando uma forte ventania. Nos bastidores, um outro segura os pés da moça para causar o efeito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A publicação conta com 39,9 mil curtidas e mais de 4 mil comentários no Instagram. Elogios pela criatividade e desempenho dos funcionários lotaram a caixa de mensagens do post. "Essa foi uma brincadeira que decidimos registrar. Aqui enquanto trabalhamos também gostamos de nos divertir e apresentar as ofertas da melhor forma para nossos clientes", escreveu o perfil da loja em resposta um dos comentários.

Tags