Desafio 'Criativos da Escola' premia 50 projetos no Brasil; confira premiados do Ceará

No Ceará, projetos feitos por alunos de escolas de Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Redenção e Pacatuba foram alguns entre os 50 premiados no Brasil

O desafio lançado pelo programa Criativos da Escola, que tem o objetivo de encorajar crianças e adolescentes a transformarem suas realidades, contou com 315 equipes de 22 estados do Brasil que enviaram suas iniciativas de transformação no ano passado. Desses, 50 projetos foram premiados, entre os quais cinco são do Ceará.

Em sua sétima edição, o desafio premia iniciativas que estejam ligadas aos eixos da equidade, cidadania, educação, meio ambiente e qualidade de vida. Até o momento, o programa já conseguiu alcançar mais de seis mil projetos de estudantes, divulgando centenas deles em seu banco de projetos, que pode ser visualizado no site do Criativos da Escola.

Sobre o assunto UFMG tem 76 vagas de graduação para refugiados e apátridas

Enem será reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro

Contran restabelece prazo de 12 meses para tirar a CNH

SP terá escola de dança com nome do dançarino e coreógrafo Ismael Ivo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Premiações no Ceará

No Ceará, um dos projetos premiados começou após um caso de discriminação contra uma pessoa surda ser presenciado por um grupo de estudantes da Escola Estadual de Educação Profissional Professora Luiza de Teodoro Vieira, localizada em Pacatuba. A iniciativa "Oficina de Libras", que visa difundir a cultura surda na comunidade escolar, oferece aulas sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), onde duas turmas já foram formadas no nível básico.

Outra iniciativa premiada foi em Redenção, também no Ceará, onde estudantes do curso técnico de enfermagem da Escola Estadual de Educação Profissional Adolfo Ferreira de Sousa buscam conscientizar a comunidade escolar sobre a importância de aliar a atenção primária à saúde com a educação ambiental. Para isso, foi criado como estratégia da atenção primária o projeto "Aruanas - Educação Ambiental".

No sul do Estado, na Região Metropolitana do Cariri, foi criado o projeto premiado "Book Live: estimulando a interação e prática de leitura", do Colégio da Polícia Militar Cel. Hervano Macedo Júnior, em Juazeiro do Norte. A iniciativa visa despertar o interesse pela leitura dos alunos por meio de lives no Instagram, convidando alunos e professores para comentarem sobre livros que foram lidos recentemente por eles.



Em Maracanaú, o projeto "Faça a Diferença Construindo", da EMEIF Construindo o Saber, busca combater o bullying, o racismo e todas as formas de preconceito vivenciadas na instituição. Dessa forma, foram criados perfis no Facebook e no Instagram a fim de organizar lives que abordem a temática. Além disso, foi produzida uma HQ (história em quadrinhos) sobre o tema.



Por último, na Capital cearense foi criado o projeto "Tecnologia de Superalimento", do Colégio Odilon Braveza, que visa buscar soluções para a vulnerabilidade alimentar crescente no País e no mundo. Assim, um grupo de alunas desenvolveu um superalimento à base da cianobactéria Arthrospira Spirulina Platensis. A lista com os 50 projetos premiados no Brasil está disponível no site do programa.



Projeto Criativos da Escola

Criado em 2015, o Criativos da Escola encoraja crianças e adolescentes a transformarem suas realidades, reconhecendo-os como protagonistas de suas próprias histórias de mudança e fortalecendo seu efetivo direito à participação. A iniciativa representa no Brasil o Design for Change, movimento global que surgiu na Índia e está presente em 52 países, inspirando mais de 2,2 milhões de crianças e adolescentes ao redor do mundo.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags