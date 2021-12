Sindsorvetes Ceará realiza exposição digital do segmento em dezembro

O Sindicato de Indústrias de Sorvetes do Ceará (Sindsorvetes) realiza a Exposorvetes Digital 2021, nos dias 15 e 16 de dezembro, das 19h às 20h, de forma online e gratuita. O evento tem como objetivo trazer referências do mercado para o público e conta com o apoio do Governo do Estado. As inscrições podem ser feitas a partir do site oficial do evento.

Em razão da pandemia de Covid-19, o Sindsorvetes Ceará inova nos trabalhos trazendo, em sua atual edição, a promoção de palestras, divulgação de produtos, marcas e novas tendências industriais do segmento em formato virtual. O evento tem como público-alvo empresários, dirigentes sindicais da indústria, autoridades, fornecedores, parceiros do setor e formadores de opinião, estimulando o mercado.

Visando tornar os programas mais acessíveis, com a prática da inclusão social e da conscientização das empresas de turismo, o Exposorvetes Digital 2021 pretende incorporar intérpretes de libras em toda a sua programação, de forma que a comunicação possa abranger pessoas com deficiência auditiva.

Embora os desafios que envolvem o cenário de crise sejam uma realidade global, a indústria cearense de sorvetes vem propondo sabores e tendências diferenciadas para atrair consumidores, com produtos que misturam ao sorvete o gosto e o aroma de guloseimas como algodão-doce, refrigerantes e pipoca. Atualmente, os cearenses presenciaram a abertura de novas sorveterias de redes locais e a chegada de filiais de empresas internacionais renomadas no setor.

Acerca da adaptação digital da Exposorvetes, a presidente do Sindsorvetes, Mirian Pereira, por meio da assessoria, pontua: “Durante oito anos, o Sindsorvetes promoveu um dos maiores passeios ciclísticos de Fortaleza, sendo incluído no calendário da cidade e conquistando repercussão a nível nacional. Mas, atendendo a uma necessidade setorial, os associados chegaram à decisão de substituir o passeio por um outro evento, e tentar uma nova oportunidade de negócios, acreditando na visibilidade sindical e empresarial”.

Serviço



Exposorvetes Digital 2021

Inscrições: http://exposorvetes.sindsorvetes.com.br/ficha-inscricao

Quando: Dias 15 e 16 de dezembro.

Horário: Das 19h às 20h

Mais informações: https://sindsorvetes.com.br/



