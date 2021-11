Após perder perna em acidente de trânsito aos seis anos, Benedito realiza o sonho de dirigir

O servidor público Benedito Ferreira fez história nesse sábado, 27, ao ser aprovado no exame prático da categoria B, habilitação para carro, no Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Itapipoca, distante 134 km da Capital. Aos 6 anos de idade ele sofreu um acidente de moto e precisou amputar uma das pernas. A conquista de sábado foi motivo de comemoração.

“Quero dedicar essa conquista à minha família, que sempre acreditou em mim e, também, a toda a equipe do Detran, que me recebeu muito bem e me deu total atenção, desde o início. Hoje, eu saio daqui, realizado”, disse Benedito em nota do Detran. Ele afirmou que desde criança sonhava em possuir um carro e tirar a habilitação.

O servidor natural de Pentecoste, a 282 km de Fortaleza, relembra os momentos difíceis da infância e do acidente que o deixou internado por um mês no hospital. “Estava na garupa de uma moto, quando um carro bateu e quase ocorreu o pior. Fui encaminhado ao hospital, e lá, o médico decidiu que era necessário amputar minha perna”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os estudos foram determinantes para hoje ele realizar esse sonho. O esforço o levou ao serviço público e, além de tirar a carteira de habilitação, também comprou um carro adaptado às suas condições para poder dirigir: “Ir para onde eu quiser, sem me preocupar, com a minha carteira de habilitação é um momento muito importante pra mim. Para superar tudo o que eu passei e poder dirigir tranquilo”.

Tags