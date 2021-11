Homem é preso por aplicar golpe em agência bancária de São Benedito

O suspeito tentava retirar um valor relacionado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de uma vítima que mora no Rio de Janeiro.

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) depois de tentar aplicar um golpe usando documentação falsa em uma agência bancária. O caso ocorreu na última quarta-feira, 24, no município de São Benedito, a cerca de 332 km de Fortaleza. O suspeito foi autuado em flagrante.

A polícia foi acionada pelo setor de segurança da instituição financeira após a tentativa de golpe. O suspeito, Francisco Daniel da Silva Nojosa, 36, tentava retirar um valor relacionado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de uma vítima que mora no Rio de Janeiro. Segundo a PC-CE, mesmo após a abordagem dos policiais, o homem continuou se apresentando com a identidade falsa.

Francisco foi conduzido para a Delegacia Municipal de São Benedito. Lá, foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato e uso de documento falso. A Polícia Civil afirma que continua investigando a situação para descobrir como o suspeito conseguiu acessar os dados da vítima e para saber se outras pessoas estão envolvidas no crime.

Denúncias

É possível contribuir para as investigações com o repasse de informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3626-6212, da Delegacia Municipal de São Benedito. Além disso, a população pode entrar em contato com os números 181 e (85) 3101-0181, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O sigilo e o anonimato são garantidos.



