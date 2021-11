Justiça do Trabalho nega ação movida por pastor contra Igreja Universal

Um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) moveu uma ação trabalhista contra a instituição. O religioso havia pedido o reconhecimento de vínculo empregatício, pagamento de verbas rescisórias e horas extras por serviços prestados de março de 2004 a maio de 2019. No entanto, os pedidos ajuizados pelo pastor foram negados pela Justiça do Trabalho do Ceará.



Além disso, o pastor alegou ter sido obrigado a fazer cirurgia de vasectomia por imposição da Igreja. A sentença que julgou a ação improcedente foi proferida pelo juiz Carlos Alberto Rebonatto, da 18º Vara do Trabalho de Fortaleza, no dia 11 de novembro. O magistrado afirmou que as acusações não foram provadas. O motivo do desligamento do religioso, do cargo de pastor na Igreja, teria sido uma acusação de roubo. Diante dessas alegações, ele solicitou indenização por danos morais.

Decisão

No entendimento do juiz, a prestação de serviços de pastor com o templo religioso não caracteriza relação de emprego. "O trabalho de cunho religioso não constitui objeto de um contrato de emprego, uma vez que, sendo destinado à assistência espiritual e à divulgação da fé, não é passível de avaliação econômica”, segundo a decisão.

Nesse contexto, o magistrado interpretou que, na relação descrita, não existia subordinação jurídica, uma vez que não se demonstrou poder de comando da Igreja em relação à atividade desenvolvida pelo reclamante. No que concerne ao pedido de danos morais pela imposição de uma cirurgia de vasectomia e de dispensa por roubo, o magistrado afirmou que as acusações não foram provadas de modo contundente.



