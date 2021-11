Três cidades cearenses estão em situação de emergência por causa da seca

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) publicou, nessa terça-feira, 23, uma portaria em que reconhece a situação de emergência em nove cidades dos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e São Paulo atingidas por desastres naturais. No Ceará, as cidades são: Aiuaba, Morada Nova e Pereiro.

Na maioria dos locais, o reconhecimento foi concedido por causa de secas e estiagem que atingem. As cidades de Aiuaba, Morada Nova e Pereiro, no Ceará; Curral Novo do Piauí e Jaicós, no Piauí, registraram as secas; e Poço Redondo, em Sergipe. Já Taboleiro Grande (RN) e Itaberá (SP) enfrentam estiagem, enquanto Euclides da Cunha Paulista (SP) registrou chuvas intensas.

Veja a lista de cidades citadas na portaria Nº 2.875, de 19 de novembro de 2021:

CE | Aiuaba | Seca

CE | Morada Nova | Seca

CE | Pereiro | Seca

PI | Curral Novo do Piauí | Seca

PI | Jaicós | Seca

RN | Taboleiro Grande | Estiagem

SE | Poço Redondo | Seca

SP | Euclides da Cunha Paulista | Chuvas Intensas

SP | Itaberá | Estiagem

Apoio financeiro

Com o reconhecimento, os gestores municipais das cidades listadas podem pedir apoio financeiro ao MDR para atendimento à população atingida por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com a aprovação, outra portaria com mais informações será publicada no Diário Oficial da União.

O dinheiro deve ser investido no restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas públicas danificadas.

