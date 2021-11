Prefeitura de Marco cancela exigência de vacinação para atendimento no serviço público

A Prefeitura do Município de Marco, localizado no Litoral Norte do Ceará, revogou o ato que obrigava a apresentação do cartão de vacina contra Covid-19 para receber atendimento em órgãos municipais. O comunicado foi feito na segunda-feira, 15. “Informamos a todos os marquenses que esse ato foi revogado, desobrigando assim a apresentação do Cartão de Vacina para o recebimento de qualquer atendimento nos órgãos municipais”, publicou, nas redes sociais, o perfil oficial da Prefeitura de Marco.



LEIA MAIS | Vacinação contra Covid-19: Ministério da Saúde anuncia 3ª dose para todos acima de 18 anos

+ Confira o que levar para as provas do Enem

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Prefeitura também informou que não teve a pretensão de negar atendimento médico a nenhum marquense. "Assumimos que houve uma precipitação nessa tomada de decisão, porém a preocupação do alarde que houve de uma possível 3ª onda, nos levaram a um nível de preocupação em termos um retrocesso no bem estar sanitário do nosso povo", disse a nota da Prefeitura. "Pedimos desculpas pelo transtorno e constrangimento, e reafirmamos que nosso maior intuito é salvar vidas e preservar vidas e a economia do nosso município." conclui a nota.



A Prefeitura de Marco foi contata por dois dias seguidos, na terça-feira, 16, e na manhã desta quarta-feira, 17. O POVO buscou obter mais detalhes sobre o ato, com a gestão do município por meio de e-mail, WhatsApp e telefone, mas não obteve resposta.



Tags