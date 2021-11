Para combater focos de queimadas na Chapada do Araripe, entidade cria Brigada voluntária

A ideia é evitar que os incêndios cheguem até as fontes de águas localizadas na Chapada do Araripe

Com a intenção de combater incêndios na Chapada do Araripe, a Sociedade Anônima de Água e Esgoto (Saec) está coordenando uma Brigada de Combate a Incêndios Florestais na cidade do Crato. A ação é realizada todo segundo semestre do ano, desde 2018. O objetivo é reduzir os impactos ambientais causados por incêndios na área, que possui reserva ambiental e fontes de águas caianas.

O presidente da Saec, Arley Brito, explicou em entrevista à Rádio CBN/Cariri, como surgiu a ideia da Brigada e como funciona, além de ressaltar a importância da iniciativa. O objetivo é evitar que os incêndios cheguem até as fontes caianas localizadas na Chapada do Araripe: “Por conta dessa vulnerabilidade do período, criamos esse núcleo, uma Brigada Voluntária com os nossos funcionários de campo. Temos uma fonte caiana também próximo ao clube recreativo Granjeiro que já teve uma perda considerável da vazão em função de queimadas dentro da microbacia, que foi muito afetada. Esperamos evitar que isso aconteça novamente”, afirmou Arley.

Ele também destaca as campanhas de conscientização da população e alerta aos cidadãos sobre a necessidade de tomar alguns cuidados para evitar criar focos de queimadas. “Em função dessa ocorrência de incêndios nos quatro meses deste segundo semestre, nós tivemos uma preocupação a partir de um núcleo de educação hidroambiental. De trabalhar principalmente com as populações, através de folhetos junto à conta de água, evitando as práticas de coivaras, como se chama a queima de lixo”, detalhou.

De acordo com o coordenador da Saec, Cícero Roberto, a Brigada foi chamada para mais de 10 focos de queimadas na Chapada do Araripe. Ele ressalta o trabalho voluntário que vem sendo feito por todos os integrantes. “É um projeto ímpar, eu acho maravilhoso. Porque a gente vem sendo voluntário, faz por amor. Eu faço por amor à nossa natureza, me preocupo com o futuro. Nossas florestas são o pulmão do planeta. Então é essencial a gente combater esses incêndiosdanr. Talvez nós não estejamos mais aqui até lá, porém, nossos netos e filhos vão estar”, disse Roberto Cícero.

