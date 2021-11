Homem acusado de envolvimento na morte de Gegê e Paca é preso em Florianópolis

Um homem de 37 anos acusado de envolvimento na morte de Rogério Jeremias de Simone, conhecido como Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, chamado de Paca, líderes da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso pela Polícia Federal (PF) na quinta-feira, 11. A execução dos líderes do grupo criminoso ocorreu em fevereiro de 2018, na cidade de Aquiraz.

De acordo com nota da Polícia Federal de Santa Catarina, o homem foi preso no bairro Coqueiros, em Florianópolis. Ele tinha a prisão decretada pela comarca de Aquiraz desde agosto de 2018 e é denunciado pelos crimes de homicídio e organização criminosa. Ele estava foragido.

A PF afirmou que as investigações foram realizadas a partir de informações de que o suspeito estaria vivendo em Florianópolis e utilizando documentos falsos. “A partir do acompanhamento da rotina do investigado, foi possível a confirmação de sua identidade e, no final da tarde desta quinta-feira, o cumprimento do mandado de prisão”, diz a nota do órgão.

O homem foi encaminhado para um presídio e espera transferência para o Ceará, segundo a assessoria de imprensa da PF. A PF não divulgou o nome do acusado.



