FitBank abre seleção para 350 vagas de emprego na área de TI

A empresa de tecnologia FitBank, anuncia a oferta de 350 vagas de TI para trabalhar em São Paulo e no Ceará. Podem se candidatar desenvolvedores, arquitetos da informação, suporte e infraestrutura. Currículos podem ser cadastrados no Banco de Talentos da empresa.

No momento do cadastro, a empresa alerta para a atenção ao preencher os dados de forma correta. Além de trilha de carreira estruturada, a Fitbank declara fornecer benefícios como plano de saúde, horário flexível, possibilidade de bonificação semestral e lanches.

Sobre o assunto Aceleração do mercado de tecnologia e o desafio da qualificação

Pequenos negócios geraram 71% dos empregos até setembro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a FitBank

O FitBank é uma infratech que fornece tecnologia para fintechs, bancos digitais e empresas. Oferece solução plug and play, com uma série de serviços com tecnologia de ponta que dão poder de banco para qualquer empresa. O FitBank completou 6 anos de existência e conta com autorização do Banco Central, operando com o número 450. Impacta cerca de 70 milhões de pessoas físicas e jurídicas, entre elas clientes de fintechs, neobanks, varejistas, indústrias e prestadores de serviços.

Serviço

Vagas de emprego para o Fitbank

Local: Ceará e São Paulo

Cargos: desenvolvedor, arquiteto da informação, suporte e infraestrutura

Inscrições: Candidatos devem se cadastrar no Banco de Talentos.

Para mais informações, clique aqui.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags