Mais de 2 mil instrumentos musicais são entregues para 60 bandas municipais

O Governo do Ceará realiza, nesta quinta-feira, 21, às 9h, no Centro de Eventos do Ceará, a entrega de 2.760 instrumentos musicais para as 60 bandas municipais contempladas no programa “Toda Banda de Música é uma Escola”.

Foram cedidos para cada um dos selecionados um kit com 46 itens, dentre instrumentos e acessórios musicais.

Na solenidade ocorrem apresentações de bandas municipais, como a do Colégio Piamarta, e estão presentes o governador Camilo Santana, a vice-governadora Izolda Cela, a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, o secretário da Cultura do Estado, Fabiano Piúba, além de prefeitas e prefeitos de outros municípios.

