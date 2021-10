Instituto Povo do Mar realiza circuito de surfe para crianças na Praia do Futuro

Circuito de surfe para crianças com deficiência e demais jovens do Instituo abriu a programação na última quinta-feira, 14

Durante quatro dias, o Instituto Povo do Mar promoveu o IPOM Kids, um festival de esportes, incluindo circuito de surfe, destinado a crianças e adolescentes atendidos pela entidade. O intuito foi engajar os jovens em atividades que estimulem o trabalho em equipe, liderança, sociabilidade e confiança. Além de surfe, também são praticadas outras modalidades como futebol duplo, carimba, tictoc game, água vôlei, slackline, beach soccer, skate, cabo de guerra, corrida de obstáculos e basquete.

As atividades aconteceram na Praça Dom Hélder Câmara (Av. Dioguinho, 3519 ) e na barraca Surfe House, ambas localizadas na Praia do Futuro. O circuito de surfe para crianças com deficiência e demais jovens do Instituo abriu a programação na última quinta-feira, 14, e chegou ao fim na manhã deste domingo, 17.

Na dinâmica das atividades, os participantes formavam 5 equipes com membros de todas as idades, além de educadores e voluntários para disputarem os jogos. Todos os participantes são premiados com medalhas, como forma de reconhecimento do esforço e colaboração. Já a equipe que somar mais pontos também ganha brindes de parceiros do IPOM.



Sobre o Instituto Povo do Mar

O Instituto Povo do Mar realiza atividades sociais, educativas e esportivas com crianças e adolescentes do Grande Vicente Pinzón há 11 anos. Hoje já são 530 meninos e meninas atendidos pela entidade que conta com 30 colaboradores.

A organização sem fins lucrativos nasceu em 2010, quando 4 amigos surfistas, frequentadores da praia do Titanzinho, em Fortaleza, perceberam as dificuldades enfrentadas pelas crianças da área e resolveram contribuir para o desenvolvimento humano dos pequenos.

O Instituto funciona na Praia do Futuro e todas as atividades são oferecidas gratuitamente às crianças e aos adolescentes. Desde o ano passado, a equipe do Instituto tem se esforçado para manter as atividades em meio à pandemia.

