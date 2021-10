Abrigo São Lázaro anuncia encerramento de resgates de animais por falta de recursos

12:55 | Out. 17, 2021

Animais passam por realidade de insegurança alimentar; há menos de uma semana instituição divulgou post com pedido de doação de ração

O abrigo São Lázaro, localizado em Fortaleza, encerrou as atividades de resgate de animais devido à falta de recursos para o tratamento. A notícia foi divulgada neste domingo, 10, no perfil da instituição no Instagram.

Na publicação, organizadores alertam que os gastos superam o número de doações. Segundo eles, agora a prioridade é garantir os cuidados dos 1.200 animais que já ocupam o espaço. "As ajudas caem drasticamente, e o abrigo também tem muitos gastos fora ração, tem as clínicas veterinárias, manutenção, materiais de limpeza, energia, misturinhas para nossos idosos e debilitados dentre outros.", diz a legenda.



A postagem relata uma realidade de insegurança alimentar pela dificuldade em formar um estoque que garanta a alimentação dos animais ao longo dos dias. De acordo com o informe, são necessários cerca de 350 quilos de ração diariamente. Há menos de uma semana a instituição divulgou post com pedido de doação de ração para aquele dia. "Ajude doando ração para mais de 1200 animais que estão sem alimento para hoje", pedia a publicação.

Para doações financeiras:

Pix: cnpj 13043465000171

Picpay: @abrigosaolazaroo4

Contas para depósito

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ:13043465/0001-71

Agência: 0619

C/C: 3054-6

OP: 003

BANCO DO BRASIL

CNPJ:13043465/0001-71

Agência: 2925-4

C/C: 32784-0



ITAÚ

CNPJ 13043465/0001-71

Agência 1338

C/C: 71900-6

