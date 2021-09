Três pessoas são carbonizadas após colisão frontal de veículos na BR-020, em Caridade

Uma colisão frontal registrada no município de Caridade, no Ceará, deixou três corpos carbonizados, nesta manhã de segunda-feira, 27, na BR-020. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local. A equipe da PRF repassou ao O POVO que os veículos envolvidos são um Chevrolet Onix e um caminhão Mercedes Benz L 1620.

*Mais informações em instantes

