Ceará deve ter céu com poucas nuvens e fortes rajadas de vento nesta semana

O Estado do Ceará deve apresentar, até esta quarta-feira, 29, um céu que varia predominantemente entre claro e com poucas nuvens. Embora o tempo apresente estabilidade, o Estado pode registrar também baixa umidade do ar e rajadas de vento com velocidade de até 60 km/h. Previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Entre a tarde e a noite desta segunda-feira, 27, há uma baixa possibilidade de chuva passageira apenas na região Jaguaribana. Conforme Meiry Sakamoto, coordenadora de Meteorologia do órgão, isso se deve a instabilidades formadas no Oceano Atlântico, próximo à Costa Leste da Região Nordeste.

Já nas demais regiões, o céu deve ficar entre claro e com poucas nuvens, previsão que afasta possibilidade de chuvas fortes. Até quarta, a umidade do ar deve seguir baixa, com valores chegando a cerca de 20% no centro-sul do Sertão Central, Inhamuns e no Cariri. Nas outras regiões, a taxa deve ficar entre 30% e 40%.

Alerta para rajadas de vento

A Funceme também fez um alerta a respeito de um aviso de mau tempo emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). Segundo notificado, até quarta-feira, 29, ventos fortes devem ser percebidos entre Natal (RN) e São Luís (MA) e na área costeira do Ceará.



Intensidade das rajadas podem chegar até 59,4 km/h. No Ceará, os ventos podem alcançar valores entre 40 km/h e 60 km/h, principalmente durante a manhã. "Lembrando que é comum nesta época do ano o registro de ventos mais fortes com rajadas mais localizadas", destacou Meiry em vídeo enviado pela Funceme.

