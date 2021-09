Facebook anuncia parceria com O POVO e outros veículos para apoiar jornalismo no Brasil

O Facebook anunciou nessa quinta-feira, 16, um programa de investimento de três anos no Brasil para apoiar e impulsionar veículos de notícias, a 13 meses das eleições presidenciais. O Grupo de Comunicação O POVO está incluído entre os 20 parceiros comerciais que farão parte do "News Innovation Test". A iniciativa tem como objetivo trazer mais links de artigos de notícias para a plataforma, além dos que já são compartilhados pelos veículos em suas páginas no Facebook.

A estratégia viabiliza que esses links sejam mostrados em variadas partes da plataforma, como os centros de informação disponíveis dentro da rede social, entre outras novas formas de conectar as pessoas às notícias no Facebook. "Estamos trabalhando de perto com organizações de notícias para construirmos, juntos, novas oportunidades de conectar pessoas e notícias no Facebook, e sermos aliados nesse momento de grande transformação digital e no desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis de jornalismo", declarou Claudia Gurfinkel, diretora de Parcerias de Notícias do Facebook para a América Latina.

Para o presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, o desenvolvimento de iniciativas coletivas é a base para essa transformação do jornalismo. "Nós, do O POVO, em parceria com o Facebook, estamos trabalhando duro nessa direção e, com isso, fortalecendo nossa principal missão, que é bem informar a sociedade sobre os fatos e acontecimentos que transformam o mundo em que vivemos", explica.

Além do O POVO, que representa o Estado do Ceará entre os selecionados, outros grupos e veículos de comunicação também fazem parte da iniciativa. São eles: A Crítica, A Gazeta, Diários Associados (Correio Braziliense e Estado de Minas), Estadão, Folha de S.Paulo, Grupo Abril (Placar, Super, Veja, Veja Rio, Veja São Paulo e Veja Saúde), Grupo Bandeirantes (BandTV, BandNews, BandNews FM, Rádio Bandeirantes e TV Terra Viva), Grupo GRPCOM (Gazeta do Povo e Tribuna do Paraná), Grupo Jaime Câmara (Daqui, Jornal de Tocantins e O Popular), Grupo RBS (Diário Gaúcho e GZH), O Antagonista (e Revista Crusoé), Jovem Pan, O Tempo, Poder360, Record (Record TV e R7), RedeTV!, SBT, Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (Jornal do Commercio, NE10, Rádio Jornal e TV Jornal) e UOL.

Associações de Notícias

Além do acordo com veículos de comunicação, o Facebook também anunciou investimento de mais de mais de US$ 2,6 milhões, nos próximos 12 meses, destinados a projetos desenvolvidos em colaboração com associações de imprensa. Ao todo, mais de 200 veículos em todo o País serão beneficiados.

O projeto busca apoiar as organizações de notícias visando a transformação digital, a criação de modelos de negócios sustentáveis - dentro e fora da plataforma -, no desenvolvimento de novas audiências e no fortalecimento das coberturas jornalísticas ao redor do País. Ainda, pelo terceiro ano consecutivo, o Facebook, por intermédio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), irá ministrar treinamentos e sessões de mentoria voltados para jornalistas e estudantes de comunicação.

