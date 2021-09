Uma em cada cinco novas armas de fogo registradas no Ceará está nas mãos de civis

Dados se referem ao primeiro semestre de 2021 e são bastante inferiores ao observado nacionalmente. 78% das novas armas no Brasil foram cadastradas no nome de pessoas físicas comuns

No primeiro semestre de 2021, 2.553 novas armas de fogo foram registradas pela Polícia Federal no Ceará. Destas, 501 pertencem à categoria "cidadão". Assim, aproximadamente uma em cada cinco (ou 19,6%) novas armas registradas no Estado neste ano estão na mãos de civis. O número de novas armas de fogo liberadas para civis no Ceará cresceu 95% no primeiro semestre do ano.



O percentual é bastante inferior ao observado nacionalmente. Em todo o País. foram registradas 97.243 novas armas, sendo que 78% foram cadastradas no nome de pessoas físicas comuns. Os estados com maior número de novos registros são, respectivamente, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Esses cinco estados possuem 46% de todas as armas registradas.

Os dados foram obtidos junto à Polícia Federal (PF) pela agência Fiquem Sabendo, especializada no acesso a informações públicas. A série histórica de registros de armas de fogo pela Polícia Federal desde 2009 pode ser acessada clicando aqui.

