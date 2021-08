Após reativar poço mais profundo do Ceará, Cagece garante abastecimento em três municípios

Imagine que você é um pesquisador e conhece uma espécie de bicho apenas por alguns crânios encontrados aqui e ali. Usando técnicas de comparação, você até consegue propor, com grande margem de acerto, como era o corpo daqueles animais; mas nada seria tão empolgante quanto vê-lo por completo: ossos e tecidos moles, a maioria deles ali, prontos para serem analisados.

Pois bem. Por muito tempo, a enorme crista e bico do Tupandactylus navigans (chamado de Tapejara navigans até 2007) eram as únicas pistas que os paleontólogos tinham do pterossauro caririense. Mas tudo muda nesta quarta-feira, 25 de agosto, com a publicação de um artigo na revista científica Plos One descrevendo o fóssil mais completo e bem preservado do Tupandactylus navigans, uma das 24 espécies de pterossauros encontradas na Bacia do Araripe, sítio paleontológico do Cariri.

O artigo foi coordenado pela paleontóloga Fabiana Costa, da Universidade Federal do ABC (SP), e tem como primeiro autor o Victor Beccari, da Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Paleontologia pela Nova School of Science and Technology (Portugal).



O grupo de tapejarídeos (do qual o Tupandactylus faz parte) também ocorreu no que hoje é a Espanha, o Marrocos e a China. No país asiático, os fósseis dos pterossauros também são bem completos, mas carecem de preservação de tecidos moles - como a queratina do bico e a membrana da crista.

Por isso, é até possível dizer que esse indivíduo é o ptero mais completo do mundo. Isso sem contar as investigações moleculares em andamento, que procuram possíveis traços de melanina na crista, como aconteceu com um Tupandactylus imperator, em 2019.

Foto: Victor Beccari Ilustração do Tupandactylus navigans, agora o pterossauro com o esqueleto mais completo do Brasil.

Além disso, os ossos faltosos do esqueleto - a ponta da cauda e algumas costelas - são bem menores, a ponto de nem prejudicarem na análise anatômica, destaca Felipe Lima Pinheiro, paleontólogo na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e integrante da pesquisa.

Oriundo da Formação Crato (na Bacia do Araripe), o fóssil estudado pelo paleontólogo Victor Beccari, da Universidade de São Paulo (USP), tem mais de dois metros e meio de envergadura (ou seja, de uma ponta a outra das asas abertas), enquanto a crista no topo da cabeça tem meio metro de altura. No total, o pterossauro mede cerca de 1,40 metro - o que, comparado com outros pterossauros, nem é tão grande assim.

Mas apesar de os pterossauros serem conhecidos como os primos voadores dos dinossauros, o Tupandactylus navigans provavelmente não manjava tanto de voar. De acordo com Beccari, estudos de anatomia e comparações com outras espécies de pterossauros indicaram que o navigans passava mais tempo em terra firme, provavelmente alimentando-se de sementes e pinhos.

O voo era possível, sim, mas geralmente para fugir de possíveis predadores: parecido com o hábito dos pombos, que cismam em andar na rua e só planam para escapar dos carros em movimento.



Fóssil foi resgatado do tráfico em 2014



Mas sendo brasileiro, a história do esqueleto do pterossauro Tupandactylus navigans não começa hoje. Em 2014, ele quase foi retirado do Brasil pelo tráfico de fósseis, com destino à Europa, aos Estados Unidos e outros países do hemisfério norte. Graças a uma operação da Polícia Federal, ele foi interceptado junto a outros três mil fósseis contrabandeados no Porto de Santos (SP).

Após a operação, Tupa encontrou refúgio no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (USP), integrando a exposição “Fósseis do Cariri”, no Museu de Geociências da universidade. Desde então, ele já tinha ganhado a fama de fóssil mais completo de um pterossauro do Brasil - só não tinha sido descrito ainda.



“Foi como uma vitória (contra o tráfico). Mas também foi estranho, porque se tudo fosse correto, talvez o fóssil estivesse no Cariri agora, sendo estudado por pesquisadores de lá”, comenta Victor Beccari. Para ele, houve também um grande peso de responsabilidade. Afinal, quando Victor começou a trabalhar com o espécime, ele ainda estava no segundo ano da graduação; e ele sabia, pela história do Tupandactylus, que ele precisava fazer um trabalho exímio.

Foto: Reprodução/Catawiki Fóssil de Tupandactylus imperator leiloado em plataforma internacional.

“Ao mesmo tempo, foi muito bom ter um brasileiro descrevendo um fóssil geralmente descrito por alemães e britânicos”, comemora, fazendo alusão à dificuldade que o tráfico de fósseis impõe aos paleontólogos brasileiros. Quando esses materiais saem do Brasil, eles são vendidos para colecionadores de vários países do hemisfério norte e ficam limitados a coleções particulares, inviabilizando o acesso de brasileiros.

Os pesquisadores reforçam que os fósseis são patrimônio histórico e cultural do Brasil, além de serem grandes chamarizes para o turismo. É só imaginar o peso atrativo que há nos dizeres “pterossauro mais completo e bem conservado do mundo”: algo que, por muito pouco, não foi perdido para sempre, diz Felipe Pinheiro. “Parece que além da responsabilidade científica, tu tens uma responsabilidade social com aquele material”, comenta o paleontólogo.

Ciência contra a maré

Por trás da pesquisa, há ainda um tremendo esforço na análise do fóssil. Desde que Beccari viu pela primeira vez o esqueleto do Tupa. navigans, em 2016, ele tem trabalhado para garantir o máximo de detalhamento.

Por exemplo: o fóssil, encontrado em seis lajes de calcário, estava todo achatado, como é típico dos materiais vindos da Formação Crato. Para conseguir um modelo 3D dos ossos, Victor conseguiu submeter o material a uma tomografia no Hospital Universitário da USP. Com isso em mãos, o pesquisador pintou digitalmente osso por osso para um estudo mais detalhado do material - procedimento que durou três semanas. Tudo isso enquanto estudava e trabalhava como assistente em escolas, já que ele não tinha bolsa de iniciação científica.

Foto: Victor Beccari Fóssil do Tupandactylus navigans na rocha, à esquerda, e, à direta o esqueleto organizado.

“Mesmo que eu quisesse muito, nunca conseguia ter dedicação exclusiva. Não é uma situação agradável, até porque amor (à carreira) não me dá nutriente no final do dia”, desabafa. Ironicamente ou não, a notícia que evidencia o potencial científico brasileiro vem quase um mês após o apagão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência federal de fomento à pesquisa.

“Saber que, se eu voltar para o Brasil (atualmente, Victor faz mestrado em Portugal), as minhas perspectivas iam cair é bem triste. Ao mesmo tempo, eu valorizo muito mais a pesquisa brasileira. A gente vê que as pessoas estão lutando”, afirma. Ainda há muitas perguntas a se responderem em relação ao Tupa. navigans, mas os passos já estão sendo dados, mesmo contra a maré do governo.



