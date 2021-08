O POVO estreia inforreportagens com temas para redação do Enem 2021 na terça-feira, 24

Faltam três meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Colaborando na preparação da principal prova de acesso ao ensino superior do Brasil, a Fundação Demócrito Rocha (FDR) promove ações diversas com o programa Enem MIX. Uma delas é o concurso “Redação Enem: Chego Junto; Chego a 1.000”, que permite aos estudantes receber correções de redações. Os textos são elaborados com temas sugeridos em inforreportagens do O POVO, veiculadas a partir de terça-feira, 24.

O concurso é direcionado a estudantes do terceiro ano do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e visa ajudar os discentes na prática de textos na modalidade dissertativo-argumentativa, exigida pelo Enem. Serão cinco temas propostos na série de inforreportagens, sendo um por semana. O primeiro tema será “Dilemas da escolha profissional do jovem na contemporaneidade”.

Durante o concurso, os alunos recebem correções online com feedbacks de professores especializados. Ao final, os 23 melhores textos são premiados e publicados em um livro. Até 2020, o concurso já corrigiu mais de 100.000 redações. Raymundo Netto, coordenador do Enem MIX e gerente editorial e de projetos da FDR, destaca que a parceria firmada com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) é de longa data, mas no formato do Enem MIX ocorre desde 2015.

Na perspectiva de Raymundo, a publicação das inforreportagens sobre os temas das redações tem sido importante para agregar subsídios aos alunos, ampliando sua visão sobre as temáticas. “Não se limitando, no caso, apenas aos alunos das escolas públicas estaduais, mas democratizando o acesso do debate a qualquer aluno ou leitor que esteja também concorrendo ao Enem”, completa.

Mas não é só no preparo para a redação que o programa contribui. O Enem MIX fornece materiais, aulas e conteúdos voltados também para as demais áreas de conhecimento, além de trabalhar com ações motivacionais dos alunos das escolas públicas estaduais na tentativa de mitigar a evasão e ampliar a sua retenção.

Os resultados da parceria, segundo Iane Nobre, coordenadora da Gestão Pedagógica do Ensino Médio da Seduc, se apresentam por meio do crescimento anual de alunos no ensino superior. Entre 2016 e 2018, o índice de estudantes da rede pública do Estado que ingressam no ensino superior cresceu 49,5%, saindo de 13,5 mil para 20,2 mil.

“Tudo o que fazemos com a FDR tem animado muito o ‘Enem Chego Junto, Chego Bem’, projeto que envolve desde o momento que alunos chegam até o dia da prova. Os alunos têm essa oportunidade de fazer toda a semana a redação e receber essa devolutiva qualificada e isso tem incentivado”, comenta Iane.

Para Raymundo, os resultados colhidos demonstram o sucesso da parceria entre a Seduc e a FDR, que tem a expertise de mais de 36 anos de atuação na Educação. “A cada ano os números mostram que estamos no caminho certo e, por meio de análises anuais e diálogos abertos com a Seduc, a FDR cria novas soluções atrativas para conquistar esses resultados”, completa Raymundo.

Premiação

Os 23 melhores textos do Estado serão publicados em um livro, destinado aos autores e às bibliotecas escolares vinculadas à Seduc. Casa aluno será premiado com um celular. Dentre essas redações, três são escolhidas e os autores ainda ganham um notebook. Em 2020, foram inscritas 16.253 redações na plataforma Enem Mix. A premiação ocorreu de forma simbólica por causa das restrições impostas por conta da pandemia da Covid-19.

Como funciona o concurso “Redação Enem: Chego Junto; Chego a 1.000”

São sugeridos cinco temas para a Redação do Enem por meio de inforreportagens veiculadas semanalmente no O POVO, a partir da próxima terça-feira, 24. O primeiro tema será “Dilemas da escolha profissional do jovem na contemporaneidade”;

Todas as redações são corrigidas por meio de professores habilitados em uma plataforma exclusiva de correção;

As 23 melhores redações do Ceará são selecionadas e publicadas em um livro, destinado aos autores e às bibliotecas escolares vinculadas à Seduc. Os alunos ganhadores nesta etapa são premiados com um celular;

Ao final, são selecionadas as três melhores redações e os autores recebem um notebook como premiação.



Conheça as principais ações do projeto Enem MIX:

Elaboração e distribuição de conteúdos exclusivos e impressos voltados à Redação do Enem, com teoria sobre as competências exigidas, exercícios, exemplos de redações nota 1.000, entre outros, além de publicações com questões de provas de Enem para o aluno praticar e se familiarizar com a sua resolução;

Transmissão de programas no Canal FDR

“Superação Enem”: no ar até novembro, das 13h às 14h, de segunda a sexta-feira

“Enem MIX”: no ar até setembro, das 9h às 10h30min, de segunda a sexta-feira

“De Olho no Enem”: no ar de setembro a novembro, das 9h às 10h30min, de segunda a sexta-feira

Onde: canal 48.1 (aberto); 23 - Multiplay; 24 - Net; 138 - Brisanet (por sinal fechado0

Transmissão de programas na Rádio O POVO CBN

“Nas Ondas do Enem”: no ar até setembro, das 9h às 10h30min, de segunda a sexta-feira

“Rádio-Escola Enem”: no ar de setembro a novembro, das 9h às 10h30min, de segunda a sexta-feira

Onde: AM 1010

Disponibilização de plataforma exclusiva de cursos destinados aos alunos e aos professores com o acervo de cerca de 1.500 videoaulas, e-books, guias, roteiros de estudos, entre outros;

Participação de conteúdo disponibilizado em forma de live-aulas e ações de orientação profissional e de escolha de curso;

Concurso “Redação Enem: Chego Junto; Chego a 1.000” e publicação de um livro contendo as 23 melhores redações;

Dois simulados abertos a participação de todos os alunos.



Cronograma Enem 2021

21 de novembro: Linguagens, Ciências Humanas e Redação

28 de novembro: Matemática e Ciências da Natureza

