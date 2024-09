Barbalha tem sorteio para troca de 40 geladeiras de clientes

A ação faz parte do programa Enel Compartilha Eficiência, que, ao todo, beneficiou moradores de Barbalha com 40 novas geladeiras. Ação também ocorreu no Crato, onde 40 moradores foram contemplados

À rádio O POVO CBN , Ana Cilana Braga, responsável pelo setor de sustentabilidade da Enel Ceará, explica que a ação faz parte do programa Enel Compartilha Eficiência, que tem o objetivo de levar energia limpa e acessível e promover a eficiência do uso de recursos energéticos.

A Empresa Nacional de Energia Elétrica (Enel) Ceará realizou um sorteio para substituição de 80 geladeiras nos municípios de Barbalha e Crato , na região do Cariri . No Crato, o sorteio foi realizado na terça-feira, 10, e a entrega dos novos eletrodomésticos ocorreu quinta-feira. Em Barbalha, a entrega dos novos eletrodomésticos foi na manhã deste sábado, 14.

Outros serviços à população

A Enel também ofereceu a oportunidade da troca de lâmpadas, no qual cada cliente poderá trocar, gratuitamente, até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas, que têm alto consumo de energia, por outras novas, de LED, que são até 80% mais econômicas e dez vezes mais duráveis que as antigas.

Para realizar a troca de lâmpadas, não foi necessário participar do sorteio. A troca ocorreu nos dois municípios.

Os clientes do Cariri também poderão ser atendidos na Nave Enel, em Juazeiro do Norte, de 16 a 18 de setembro, tendo acesso às atividades com conteúdo socioambiental focado em reciclagem e uso responsável de recursos naturais. A Nave é um ônibus adaptado com recursos audiovisuais, jogos lúdicos e tecnologia de realidade virtual 3D.