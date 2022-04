Cariri Pré-Histórico: estreia amanhã novo especial do O POVO Mais

A plataforma multistreaming O POVO Mais (OP+) lança uma nova produção multimídia nesta segunda-feira, 18. Nomeada Cariri Pré-Histórico, a reportagem especial explora como o passado influencia na identidade, cultura e desenvolvimento do Cariri moderno.

"O especial do Cariri Pré-Histórico se insere dentro da missão da grande reportagem e, também, na abordagem etnográfica, porque falamos da formação desse povo por uma perspectiva que vai além do local, é quase cosmopolita, planetária", explica a editora chefe do OP+, Fátima Sudário.

Garantindo uma leitura atraente e lúdica, no estilo Steven Spielberg (diretor da franquia Jurassic Park), o especial explora um passado ancestral que reverbera globalmente. "É uma forma de mostrar que falar Cariri Pré-Histórico não é dizer que o Cariri é ultrapassado, mas que, dentro dessa questão simbólica do pré-histórico, a região tem uma importância para além da nossa geografia. Tem uma importância mundial em termos de resgatar quem a gente foi, a nossa formação", afirma.

Serão três episódios de reportagens, liberados semanalmente, junto com um webdocumentário, três episódios de podcasts e uma transmissão ao vivo. A programação começa no dia 18 de abril e segue até 12 de maio. Confira:

18 de abril : Reportagem “O Cariri que foi mundo, lago, mar e vida”

: Reportagem “O Cariri que foi mundo, lago, mar e vida” 21 de abril : Webdocumentário Cariri Pré-Histórico

: Webdocumentário Cariri Pré-Histórico 25 de abril : Reportagem “Mitos e lendas resgatam as origens do Cariri”

: Reportagem “Mitos e lendas resgatam as origens do Cariri” 28 de abril : Podcast “Mitos e Lendas” e Live “Tráfico de fósseis”

: Podcast “Mitos e Lendas” e Live “Tráfico de fósseis” 2 de maio : Reportagem “Sobre identidade e crescimento: a pré-história na vida cotidiana”

: Reportagem “Sobre identidade e crescimento: a pré-história na vida cotidiana” 5 de maio : Podcast “Quanto vale o patrimônio do Cariri”

: Podcast “Quanto vale o patrimônio do Cariri” 12 de maio: Podcast “Política de patrimônio natural”

Experiência de produção

Para a produção do Cariri Pré-Histórico, a repórter Catalina Leite, o repórter fotográfico Aurélio Alves, a produtora Luana Sampaio e o motorista Francisco Aurélio viajaram até a região para conhecer sítios arqueológicos e paleontológicos, além de conversar com os moradores.

A equipe percorreu seis geossítios e visitou as cidades de Crato, Nova Olinda, Santana do Cariri e Missão Velha. Foram cinco dias de imersão, retratados nos conteúdos multimídia do especial.

"A experiência foi única pra mim, eu não conhecia a região, nem a temática dos fósseis, então foi tudo muito novo", comenta a produtora Luana Sampaio, responsável pela produção e roteiro do webdocumentário do Cariri Pré-Histórico. Em trabalhos do tipo, a equipe viaja já com ideias para o documentário, a fim de garantir que todas as imagens e entrevistas sejam feitas adequadamente.

Ao mesmo tempo, existe muito espaço para explorar: "Como é muito da produção documental ser afetada e influenciada pelo entorno, pela vida que acontece, acho que a gente conseguiu captar bem esses momentos. Ir pro local explorar da melhor maneira possível. E eu sinto que isso foi refletido também no material de vídeo", comemora.

Onde acessar

Para acessar as reportagens, o leitor pode entrar na página principal do OP+ (https://mais.opovo.com.br/home) ou ir diretamente para o site Cariri Pré-Histórico. A transmissão ao vivo, o webdocumentário e o podcast também poderão ser encontrados na página inicial do O POVO Mais.



