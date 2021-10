Urca realiza semana da física com programação que aborda o negacionismo

A Universidade Regional do Cariri (Urca) realiza desde a última segunda-feira, 11, a VII Semana da Física. A edição deste ano acontece de forma virtual, com o tema Defesa e Valorização da Ciência: o papel da comunidade científica em tempos de negacionismo.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, o professor Augusto Nobre afirmou que o tema foi escolhido devido à situação atual do País. “È uma tentativa de divulgação científica e conscientização sobre o papel e importância da ciência", afirma. É importante ressaltar que a gente não pode desistir, temos que continuar insistindo na ciência, é o nosso meio de trabalho."

O evento encerra nesta sexta-feira, 15, com palestra do professor Fernando Lang, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com o tema “sobre a forma da Terra", às 10 horas. Interessados podem assistir a transmissão ao vivo pelo canal do evento no YouTube. Além disso, toda a programação da VII Semana da Física ficará gravada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Encerramento da VII Semana da Física da Urca

8h às 10 horas - Minicurso: Tratando a temática ambiental nas aulas de física a partir das imagens de satélite: Uma aplicação a partir da equação Stefan-Boltzmann

10h às 12 horas - Palestra: Sobre a forma da Terra

YouTube: Canal Semafís - Urca



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags