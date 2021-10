Traficada, aranha fóssil que homenageia Pabllo Vittar retorna ao Cariri

A aranha fóssil Cretapalpus vittari, descrita neste ano por um pesquisador estadunidense e que homenageia a drag queen Pabllo Vittar, foi devolvida para o Cariri. Junto com ela, outras 35 aranhas fósseis caririenses que estavam no acervo da Universidade do Kansas (EUA). A notícia de retorno do material foi antecipada pelo O POVO Mais (OP+) na última quarta-feira, 6 de outubro.

O fóssil extremamente bem preservado da aranha - a mais velha já registrada na América do Sul - é oriundo da Chapada do Araripe, no Ceará, e causou polêmicas e suspeitas sobre como a aranha foi parar nos Estados Unidos. Após a mobilização dos paleontólogos brasileiros, o autor principal do estudo, Matthew R. Downen, se colocou à disposição para facilitar a devolução do material.

Today, a very special #fossilfriday with Cretapalpus vittari, a beautiful specimen of Palpimanidae spider. Thank you @the_mattydyo you for describing this little species and collaborate with the return of this fossil to Brazil.#fossil #fossilspider #UbirajarabelongstoBR pic.twitter.com/dVSEZMJxM1 — Renan Bantim (@RenanBantim) October 15, 2021

"Foi tudo amigavelmente, num acordo entre instituições, sem necessidade de envolver nenhum processo jurídico", comemorou, em entrevista ao OP+ na semana passada, o paleontólogo Renan Bantim, professor temporário da Universidade Regional do Cariri (Urca) e curador do Museu Paleontológico Plácido Cidade Nuvens. Ela e as outras 35 aranhas agora integram o acervo do museu de Santana do Cariri (CE).

