Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galo Gigante homenageia Dom Helder Câmara, no Carnaval recifense

Galo Gigante homenageia Dom Helder Câmara, no Carnaval recifense

Autor Pedro Lacerda – repórter da Rádio Nacional
Autor
Pedro Lacerda – repórter da Rádio Nacional Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Ponte Duarte Coelho, no centro da cidade do Recife, foi palco, nesta quarta-feira (11), de um dos momentos mais aguardados do Carnaval de 2026: a subida do Galo Gigante, que neste ano presta homenagem a Dom Helder Câmara, o "Dom da Paz".

Em um cortejo nunca antes visto, o coração simbólico do arcebispo Dom Helder foi "transplantado" para uma estrutura gigante de 30 metros. O coração é feito com resíduos de papel e iluminado por luzes de LED que dão efeito de pulsação, simbolizando fé, esperança e humanidade. 

Dom Helder, que vivia na Igreja das Fronteiras e sempre abençoou os blocos que passavam por sua porta, dizia que o Carnaval é um ato de comunhão. 

A cerimônia representa o início da contagem regressiva para o maior ‘Carnaval do Mundo’, como dizem os pernambucanos.

Todo ano milhares de pessoas se encontram para acompanhar o erguer do galináceo 'mais famoso em linha reta da América Latina', fazendo do Centro do Recife um cenário de celebração, memória e identidade cultural.

A programação é de tirar o fôlego e reúne música, dança e manifestações populares, em uma das maiores festas do Estado.

Após ser erguido, o Galo reina absoluto sobre a Ponte Duarte Coelho até o domingo posterior ao Carnaval, dia 22 de fevereiro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar